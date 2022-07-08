Рада має намір заборонити вимагати від військових повертати кредитні борги

Верховна Рада має намір заборонити на період воєнного стану та шести місяців після нього вживати заходів щодо врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

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За відповідний законопроект №7414 у першому читанні проголосував 281 депутат. При цьому ніхто не був проти, а 12 нардепів утрималися (усі – із групи "Платформа за життя та мир"). Після ухвалення законопроекту за основу Рада також 266 голосами вирішила скоротити терміни підготовки його до другого читання.

Документ пропонує змінити закон про споживче кредитування, поширивши згадану заборону як на самих кредитодавців, так і на колекторські компанії.

Передбачено, що їм більше не можна буде взаємодіяти за власною ініціативою із боржниками, а також їхніми родичами та близькими людьми.

При цьому військовому чи члену його сім'ї для того, щоб від нього відстав колектор, достатньо буде повідомити кредитора електронним листом про свою приналежність до військовослужбовців Збройних сил України або іншого законного військового формування, органу внутрішніх справ спецпризначення, Державної спецслужби транспорту або Держслужби спецзв'язку та захисту інформації.

Також до цієї категорії входять військові, які стали інвалідами через захворювання під час служби, та члени їхніх сімей; члени сімей загиблих, померлих чи зниклих безвісти військових; військовозобов'язані та резервісти, викликані на збори, та члени їх сімей; а також члени добровольчих формувань територіальних громад.

Авторами документа є чотири комітети Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, включаючи його голову Данила Гетманцева. При цьому законопроект було подано після того, як із відповідною ініціативою вийшов Національний банк України.