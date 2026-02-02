Топ-25 CEO финансового рынка 2026: выбираем лучших
Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» объявляет о старте голосования в рейтинге за лучших топ-менеджеров финансового сектора Украины.
Экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-25 лучших руководителей финансовых учреждений - банков, страховых, лизинговых и финансовых компаний. Финалисты рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в начале апреля 2026 года.
Как мы выбираем лидеров среди финансистов:
- На первом этапе редакция «ТОП-100» сформирует short-list из руководителей банков, страховых и финансовых компаний, МФО и других финансовых учреждений, которые займут высокие места в номинациях рейтинга «ТопФинанс 2026».
- На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования оставит свои оценки за топ-менеджеров финансовых учреждений по таким параметрам, как: репутация на рынке, лидерство, эффективность и управление изменениями, навыки кризисного менеджмента.
- Топ-менеджеры, получившие самые высокие оценки редакции и экспертного жюри, сформируют ТОП-25 лучших руководителей финансового сектора Украины 2026 года!
Онлайн-голосование продлится до 16 февраля!
Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации
Юрий Гусев
Главный редактор Журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"
Екатерина Рожкова
Экс-первый заместитель председателя правления НБУ
Василий Фурман
Член Совета НБУ
Михаил Кухар
Senior Economist in Ukraine Economic Outlook
Богдан Данилишин
Профессор, заведующий кафедрой КНЭУ им. Вадима Гетьмана
Вячеслав Черняховский
Генеральный директор Ассоциации Страховой бизнес
Виктор Берлин
Президент ЛСОУ
Сергей Мартынчук
Генеральный директор Cisco Украина
Эрик Найман
Основатель HUGSFUND