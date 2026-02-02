Топ-25 CEO финансового рынка 2026: выбираем лучших

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» объявляет о старте голосования в рейтинге за лучших топ-менеджеров финансового сектора Украины.

Экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-25 лучших руководителей финансовых учреждений - банков, страховых, лизинговых и финансовых компаний. Финалисты рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в начале апреля 2026 года.

Как мы выбираем лидеров среди финансистов:

На первом этапе редакция «ТОП-100» сформирует short-list из руководителей банков, страховых и финансовых компаний, МФО и других финансовых учреждений, которые займут высокие места в номинациях рейтинга «ТопФинанс 2026».

На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования оставит свои оценки за топ-менеджеров финансовых учреждений по таким параметрам, как: репутация на рынке, лидерство, эффективность и управление изменениями, навыки кризисного менеджмента.

Топ-менеджеры, получившие самые высокие оценки редакции и экспертного жюри, сформируют ТОП-25 лучших руководителей финансового сектора Украины 2026 года!

Онлайн-голосование продлится до 16 февраля!

Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации