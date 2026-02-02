Запланована подія 2

Топ-25 CEO финансового рынка 2026

Топ-25 CEO финансового рынка 2026: выбираем лучших

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» объявляет о старте голосования в рейтинге за лучших топ-менеджеров финансового сектора Украины. 

Экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-25 лучших руководителей финансовых учреждений - банков, страховых, лизинговых и финансовых компаний. Финалисты рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в начале апреля 2026 года.

Как мы выбираем лидеров среди финансистов:

  • На первом этапе редакция «ТОП-100» сформирует short-list из руководителей банков, страховых и финансовых компаний, МФО и других финансовых учреждений, которые займут высокие места в номинациях рейтинга «ТопФинанс 2026». 
  • На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования оставит свои оценки за топ-менеджеров финансовых учреждений по таким параметрам, как: репутация на рынке, лидерство, эффективность и управление изменениями, навыки кризисного менеджмента. 
  • Топ-менеджеры, получившие самые высокие оценки редакции и экспертного жюри, сформируют ТОП-25 лучших руководителей финансового сектора Украины 2026 года!

Онлайн-голосование продлится до 16 февраля!

Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации

Состав экспертного жюри
  • Юрий Гусев
    Юрий Гусев

    Главный редактор Журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

  • Екатерина Рожкова
    Екатерина Рожкова

    Экс-первый заместитель председателя правления НБУ

  • Василий Фурман
    Василий Фурман

    Член Совета НБУ

  • Михаил Кухар
    Михаил Кухар

    Senior Economist in Ukraine Economic Outlook

  • Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Профессор, заведующий кафедрой КНЭУ им. Вадима Гетьмана

  • Вячеслав Черняховский
    Вячеслав Черняховский

    Генеральный директор Ассоциации Страховой бизнес

  • Виктор Берлин
    Виктор Берлин

    Президент ЛСОУ

  • Сергей Мартынчук
    Сергей Мартынчук

    Генеральный директор Cisco Украина

  • Эрик Найман
    Эрик Найман

    Основатель HUGSFUND

1
Виктор Пономаренко
Укрэксимбанк
Виктор Пономаренко
Председатель правления
2
Сергей Черненко
ПУМБ
Сергей Черненко
Глава правления
3
Сергей Панов
Банк Кредит Днепр
Сергей Панов
Глава правления
4
Семен Бабаев
Правекс Банк
Семен Бабаев
председатель правления
5
Якуб Марек Карновски
Кредобанк
Якуб Марек Карновски
Председатель правления
6
Алексей Ступак
Sense Bank
Алексей Ступак
Председатель правления
7
Родион Морозов
Укргазбанк
Родион Морозов
И.о. Главы правления
8
Владимир Мудрый
ОТП Банк
Владимир Мудрый
Глава правления
9
Иван Свитек
Unex Bank
Иван Свитек
Председатель правления
10
Сергей Авдеев
СК "Арсенал Страхования"
Сергей Авдеев
Председатель правления
11
Карлос Де Корду
Креди Агриколь Банк
Карлос Де Корду
Председатель правления
12
Андрей Перетяжко
СК "ARX"
Андрей Перетяжко
Председатель правления
13
Инга Андреева
Mastercard
Инга Андреева
Генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове
14
Царук Павел
Страховая группа ТАС
Царук Павел
Председатель правления
15
Татьяна Черная
Visa
Татьяна Черная
Вице-президент и региональный менеджер в Украине
16
Алексей Руднев
Акордбанк
Алексей Руднев
Председатель правления
17
Ашот Абраамян
Банк Львов
Ашот Абраамян
Председатель правления
18
Лилия Овчарова
Коминбанк
Лилия Овчарова
Председатель правления
19
Андрей Григель
Радабанк
Андрей Григель
Председатель правления
20
Мак Уортер Александр Грант
Ситибанк в Украине
Мак Уортер Александр Грант
Председатель правления
21
Александр Чумак
Alliance bank
Александр Чумак
и.о. Председателя правления
22
Виктория Руда
Бизбанк
Виктория Руда
Председатель правления
23
Сергей Мамедов
Глобус Банк
Сергей Мамедов
Председатель Правления
24
Павел Матиаш
Activitis
Павел Матиаш
СЕО
25
Алексей Музычко
СК UNIVERSALNA
Алексей Музычко
Председатель правления
26
Мачей Шишко
СК "ПЗУ Украина"
Мачей Шишко
Председатель правления
27
Андрей Яковенко
СК "Евроинс Украина"
Андрей Яковенко
Председатель правления
28
Яннис Кириакопулос
Пиреус Банк
Яннис Кириакопулос
Председатель правления
29
Марина Воронянская
СК "Европейский страховой альянс"
Марина Воронянская
Председатель правления
30
Павел Нельга
СК "УСГ"
Павел Нельга
Председатель правления
31
Наталия Бортюк
СК "Экспресс Страхование"
Наталия Бортюк
Генеральній директор
32
Владимир Носов
White Bit
Владимир Носов
Учредитель и CEO
33
Михаил Довбенко
Индустриалбанк
Михаил Довбенко
Председатель правления
34
Инна Белянская
MetLife
Инна Белянская
Председатель правления
35
Наталия Гурина
Райффайзен Банк
Наталия Гурина
Глава правления
36
Юрий Кацион
Ощадбанк
Юрий Кацион
Глава правления
37
Андрей Артюхов
СК VUSO
Андрей Артюхов
Председатель правления
38
Сергей Синченко
Moneyveo
Сергей Синченко
СЕО
39
Лоран Дюпуш
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Лоран Дюпуш
Глава правления
40
Владимир Дубей
ТАСКОМБАНК
Владимир Дубей
Председатель правления
41
Грицута Дмитрий
СК "Княжа VIG"
Грицута Дмитрий
Председатель правления
42
Андрей Павлушин
ОТП Лизинг
Андрей Павлушин
Генеральный директор
43
Алла Ванецьянц
Банк "Південний"
Алла Ванецьянц
Председатель правления
44
Сергей Щепанский
Агропросперис Банк
Сергей Щепанский
Председатель правления
45
Александр Повшедный
ПроКредит Банк
Александр Повшедный
Председатель правления
46
Елена Улье
UNIQA Ukraine
Елена Улье
Председатель правления
47
Ирина Староминская
Universal Bank
Ирина Староминская
Председатель правления
48
Яцек Мейзнер
ОРАНТА
Яцек Мейзнер
Председатель правления
49
Евгений Шулика
Асвіо Банк
Евгений Шулика
Председатель правления
50
Андрей Семченко
СК "INGO"
Андрей Семченко
Председатель правления
51
Кирилл Хомяков
Binance
Кирилл Хомяков
региональный глава в ЦВЕ , Центральной Азии и Африке
52
Юрий Кандауров
А-Банк
Юрий Кандауров
председатель правления
53
Авраменко Алексей
EasyPay
Авраменко Алексей
СЕО
