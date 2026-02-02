Запланована подія 2

Топ-25 CEO фінансового ринку 2026

Топ-25 CEO фінансового ринку 2026: обираємо найкращих

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» оголошує про старт голосування у рейтингу найкращих топменеджерів фінансового сектору України.

Експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-25 найкращих керівників фінансових установ - банків, страхових, лізингових та фінансових компаній. Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2026 року.

Як ми обираємо лідерів серед фінансистів:

  • На першому етапі редакція "ТОП-100" сформує short-list з керівників банків, страхових та фінансових компаній, МФО та інших фінансових установ, які займуть високі місця у номінаціях рейтингу "ТопФінанс 2026". 
  • На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування залишать свої оцінки за топменеджерів фінансових установ за такими параметрами як: репутація на ринку, лідерство, ефективність та управління змінами, навички кризового менеджменту. 
  • Топменеджери, які отримали найвищі оцінки редакції та експертного журі, сформують ТОП-25 найкращих керівників фінансового сектору України 2026 року!

Онлайн-голосування триватиме до 16 лютого!

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації

Склад експертного журі
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Катерина Рожкова
    Катерина Рожкова

    Екс-перший заступник голови правління НБУ

  • Василь Фурман
    Василь Фурман

    Член Ради НБУ

  • Михайло Кухар
    Михайло Кухар

    Senior Economist in Ukraine Economic Outlook

  • Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

  • В'ячеслав Черняховський
    В'ячеслав Черняховський

    Генеральний директор Асоціації Страховий бізнес

  • Віктор Берлін
    Віктор Берлін

    Президент ЛСОУ

  • Сергій Мартинчук
    Сергій Мартинчук

    Генеральний директор Cisco Україна

  • Ерік Найман
    Ерік Найман

    Засновник HUGSFUND

Номінант
1
Віктор Пономаренко
Укрексімбанк
Віктор Пономаренко
Голова правління
2
2
Сергій Черненко
ПУМБ
Сергій Черненко
Голова правління
2
3
Сергій Панов
Банк Кредит Дніпро
Сергій Панов
Голова правління
1
4
Олексій Ступак
Sense Bank
Олексій Ступак
Голова правління
1
5
Іван Світек
Unex Bank
Іван Світек
Голова правління
1
6
Родіон Морозов
Укргазбанк
Родіон Морозов
В.о. Голови правління
1
7
Володимир Мудрий
ОТП Банк
Володимир Мудрий
Голова правління
1
8
Якуб Марек Карновскі
Кредобанк
Якуб Марек Карновскі
Голова правління
1
9
Сергій Авдєєв
СК "Арсенал Страхування"
Сергій Авдєєв
Голова правління
1
10
Карлос Де Корду
Креді Агріколь Банк
Карлос Де Корду
Голова правління
1
11
Андрій Перетяжко
СК "ARX"
Андрій Перетяжко
Голова правління
1
12
Інга Андреєва
Mastercard
Інга Андреєва
Генеральний директор Mastercard в Україні та Молдові
1
13
Тетяна Чорна
Visa
Тетяна Чорна
Віцепрезидентка та регіональна менеджерка в Україні
1
14
Павло Царук
ТАС СГ
Павло Царук
Голова правління
1
15
Олексій Руднєв
Акордбанк
Олексій Руднєв
Голова правління
0
16
Лілія Овчарова
Комінбанк
Лілія Овчарова
Голова правління
0
17
Андрій Грігель
Радабанк
Андрій Грігель
Голова правління
0
18
Мак Уортер Александр Грант
Сітібанк в Україні
Мак Уортер Александр Грант
Голова правління
0
19
Олександр Чумак
Alliance bank
Олександр Чумак
в.о. Голови правління
0
20
Ашот Абраамян
Банк Львів
Ашот Абраамян
Голова правління
0
21
Наталія Бортюк
СК "Експрес Страхування"
Наталія Бортюк
Генеральна директорка
0
22
Сергій Мамедов
Глобус Банк
Сергій Мамедов
Голова Правління
0
23
Вікторія Руда
Бізбанк
Вікторія Руда
Голова правління
0
24
Олексій Музичко
СК UNIVERSALNA
Олексій Музичко
Голова Правління
0
25
Мачей Шишко
СК "ПЗУ Україна"
Мачей Шишко
Голова правління
0
26
Андрій Яковенко
СК «Євроінс Україна»
Андрій Яковенко
Голова правління
0
27
Марина Воронянська
СК "Європейський страховий альянс"
Марина Воронянська
Голова правління
0
28
Павло Нельга
СК "УСГ"
Павло Нельга
Голова Правління
0
29
Павло Матіяш
Activitis
Павло Матіяш
СЕО
0
30
Янніс Кіріакопулос
Піреус Банк
Янніс Кіріакопулос
Голова правління
0
31
Володимир Носов
White Bit
Володимир Носов
Засновник та СЕО
0
32
Михайло Довбенко
Індустріалбанк
Михайло Довбенко
Голова правління
0
33
Інна Бєлянська
MetLife
Інна Бєлянська
Голова правління
0
34
Наталія Гуріна
Райффайзен Банк
Наталія Гуріна
Голова правління
0
35
Юрій Каціон
Ощадбанк
Юрій Каціон
Голова правління
0
36
Андрій Артюхов
СК VUSO
Андрій Артюхов
Голова правління
0
37
Сергій Сінченко
Moneyveo
Сергій Сінченко
СЕО
0
38
Лоран Дюпуш
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Лоран Дюпуш
Голова правління
0
39
Володимир Дубєй
ТАСКОМБАНК
Володимир Дубєй
Голова правління
0
40
Дмитро Грицута
Княжа
Дмитро Грицута
Голова правління
0
41
Андрій Павлушин
ОТП Лізинг
Андрій Павлушин
Генеральний директор
0
42
Алла Ванецьянц
Банк "Південний"
Алла Ванецьянц
Голова правління
0
43
Сергій Щепанський
Агропросперіс Банк
Сергій Щепанський
Голова правління
0
44
Олександр Повшедний
ПроКредит Банк
Олександр Повшедний
Голова правління
0
45
Олена Ульє
UNIQA Ukraine
Олена Ульє
Голова правління
0
46
Ірина Старомінська
Universal Bank
Ірина Старомінська
Голова правління
0
47
Яцек Мейзнер
ОРАНТА
Яцек Мейзнер
Голова правління
0
48
Семен Бабаєв
Правекс Банк
Семен Бабаєв
Голова правління
0
49
Євген Шуліка
Асвіо Банк
Євген Шуліка
Голова правління
0
50
Андрій Семченко
СК "INGO"
Андрій Семченко
Голова правління
0
51
Кирило Хом'яков
Binance
Кирило Хом'яков
регіональний голова у ЦСЄ, Центральній Азії та Африці
0
52
Юрій Кандауров
А-Банк
Юрій Кандауров
Голова правління
0
53
Олексій Авраменко
EasyPay
Олексій Авраменко
СЕО
0