Топ-25 CEO фінансового ринку 2026: обираємо найкращих
Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» оголошує про старт голосування у рейтингу найкращих топменеджерів фінансового сектору України.
Експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-25 найкращих керівників фінансових установ - банків, страхових, лізингових та фінансових компаній. Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2026 року.
Як ми обираємо лідерів серед фінансистів:
- На першому етапі редакція "ТОП-100" сформує short-list з керівників банків, страхових та фінансових компаній, МФО та інших фінансових установ, які займуть високі місця у номінаціях рейтингу "ТопФінанс 2026".
- На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування залишать свої оцінки за топменеджерів фінансових установ за такими параметрами як: репутація на ринку, лідерство, ефективність та управління змінами, навички кризового менеджменту.
- Топменеджери, які отримали найвищі оцінки редакції та експертного журі, сформують ТОП-25 найкращих керівників фінансового сектору України 2026 року!
Онлайн-голосування триватиме до 16 лютого!
Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації
-
Юрій Гусєв
Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
-
Катерина Рожкова
Екс-перший заступник голови правління НБУ
-
Василь Фурман
Член Ради НБУ
-
Михайло Кухар
Senior Economist in Ukraine Economic Outlook
-
Богдан Данилишин
Професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
-
В'ячеслав Черняховський
Генеральний директор Асоціації Страховий бізнес
-
Віктор Берлін
Президент ЛСОУ
-
Сергій Мартинчук
Генеральний директор Cisco Україна
-
Ерік Найман
Засновник HUGSFUND