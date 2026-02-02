Топ-25 CEO фінансового ринку 2026: обираємо найкращих

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» оголошує про старт голосування у рейтингу найкращих топменеджерів фінансового сектору України.

Експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-25 найкращих керівників фінансових установ - банків, страхових, лізингових та фінансових компаній. Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2026 року.

Як ми обираємо лідерів серед фінансистів:

На першому етапі редакція "ТОП-100" сформує short-list з керівників банків, страхових та фінансових компаній, МФО та інших фінансових установ, які займуть високі місця у номінаціях рейтингу "ТопФінанс 2026".

На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування залишать свої оцінки за топменеджерів фінансових установ за такими параметрами як: репутація на ринку, лідерство, ефективність та управління змінами, навички кризового менеджменту.

Топменеджери, які отримали найвищі оцінки редакції та експертного журі, сформують ТОП-25 найкращих керівників фінансового сектору України 2026 року!

Онлайн-голосування триватиме до 16 лютого!

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації