Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Выбираем лучшие небанковские финансовые сервисы

ТопФинанс-2026: объявлены лучшие небанковские финансовые сервисы

Журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших" и деловий портал Delo.ua определили лидеров небанковских фінансовых рынков Украины.

Ми определяем лидеров в два этапа: 

  • На перфом этапе по итогам голосования аудитории Delo.ua формируется short-list из представителей небанковського финансового рынка в каждой номинации.
  • На втором этапе экспертное жюри оценивает финучреждения, попавшие в short-list номинаций. Оценки экспертного жюри определяют ТОП-5 лучший компаний  в каждой номинации.
Номинация №1 "Найкраща МФО" Номинация №2 "Найкраща платіжна система" Номинация №3 "Найкраща криптовалютна платформа" Номинация №4 "Найкраща лізингова компанія"
НАЙКРАЩА МФО
1
moneyveo
Категория:
moneyveo
2
Швидко гроші
Категория:
Швидко гроші
3
Credit7
Категория:
Credit7
4
Slon Credit
Категория:
Slon Credit
5
Credit Plus
Категория:
Credit Plus
НАЙКРАЩА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА
1
MasterCard
Категория:
MasterCard
2
Visa
Категория:
Visa
3
NovaPay
Категория:
NovaPay
4
LiqPay
Категория:
LiqPay
фінанси
5
Easy Pay
Категория:
Easy Pay
НАЙКРАЩА КРИПТОВАЛЮТНА ПЛАТФОРМА
1
Binance
Категория:
Binance
криптовалюта
2
WhiteBIT
Категория:
WhiteBIT
Криптовалюта, финансы
3
Obmenat24
Категория:
Obmenat24
криптовалюта
4
MEXC
Категория:
MEXC
криптовалюта
НАЙКРАЩА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
1
OTP Leasing
Категория:
OTP Leasing
финансы
2
Порше Лизинг Украина
Категория:
Порше Лизинг Украина
финансы
3
УЛФ-Финанс
Категория:
УЛФ-Финанс
финансы
4
Виннер Лизинг
Категория:
Виннер Лизинг
фынансы
5
ФК "Авиор"
Категория:
ФК "Авиор"
финансы