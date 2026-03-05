ТопФинанс-2026: объявлены лучшие небанковские финансовые сервисы
Журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших" и деловий портал Delo.ua определили лидеров небанковских фінансовых рынков Украины.
Ми определяем лидеров в два этапа:
- На перфом этапе по итогам голосования аудитории Delo.ua формируется short-list из представителей небанковського финансового рынка в каждой номинации.
- На втором этапе экспертное жюри оценивает финучреждения, попавшие в short-list номинаций. Оценки экспертного жюри определяют ТОП-5 лучший компаний в каждой номинации.
НАЙКРАЩА МФО
1
moneyveo
2
Швидко гроші
3
Credit7
4
Slon Credit
5
Credit Plus
НАЙКРАЩА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА
1
MasterCard
2
Visa
3
NovaPay
4
LiqPay
5
Easy Pay
НАЙКРАЩА КРИПТОВАЛЮТНА ПЛАТФОРМА
1
Binance
2
WhiteBIT
3
Obmenat24
4
MEXC
НАЙКРАЩА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
1
OTP Leasing
2
Порше Лизинг Украина
3
УЛФ-Финанс
4
Виннер Лизинг
5
ФК "Авиор"
