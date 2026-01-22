Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

Обираємо найкращі небанківські фінансові сервіси

ТопФінанс-2026: обираємо найкращі небанківські фінансові сервіси

Журнал "Топ-100. Рейтинги найбільших" та провідний діловий портал Delo.ua визначають лідерів небанківських фінансових ринків України.

Пропонуємо Вам взяти участь у голосуванні за найкращі МФО, платіжні системи, валютні сервіси та криптовалютні платформи.  Рейтинг провідних фінансових установ "ТопФінанс" - щорічна очікувана подія у фінансовому секторі країни. 

  • На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде визначено short-list з представників небанківського фінансового ринку у кожній з номінацій.
  • На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих гравців у кожному сегменті фінансового сектору - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер фінансового ринку” за версією журналу TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!

Голосування триватиме до 9 лютого 2026 року!

Результати рейтингу будуть представлені наприкінці лютого на порталі Delo.ua та у черговому випуску журналу "Топ-100. Рейтинги найбільших" 

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінації

НАЙКРАЩА МФО
1
moneyveo
moneyveo
2
Credit7
Credit7
3
Credit Casa
Credit Casa
4
Credit Plus
Credit Plus
5
My credit
My credit
6
Slon Credit
Slon Credit
7
Credit Box
Credit Box
8
Miloan
Miloan
9
Швидко гроші
Швидко гроші
10
Credit:Selfie
Credit:Selfie
НАЙКРАЩА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА
1
NovaPay
NovaPay
2
Easy Pay
Easy Pay
3
LiqPay
LiqPay
фінанси
4
WayForPay
WayForPay
фінанси
5
iPay
iPay
6
Простір
Простір
фінанси
7
Portmone
Portmone
8
Visa
Visa
9
MasterCard
MasterCard
10
PayPal
PayPal
НАЙКРАЩА КРИПТОВАЛЮТНА ПЛАТФОРМА
1
Binance
Binance
криптовалюта
2
Bybit
Bybit
криптовалюта
3
MEXC
MEXC
криптовалюта
4
Coinbase Exchange
Coinbase Exchange
криптовалюта
5
WhiteBIT
WhiteBIT
криптовалюта
6
OKX
OKX
криптовалюта
НАЙКРАЩА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
1
OTP Leasing
OTP Leasing
фінанси
2
ФК "Авіор"
ФК "Авіор"
фінанси
3
УЛФ-Фінанс
УЛФ-Фінанс
фінанси
4
Порше Лізинг Україна
Порше Лізинг Україна
фінанси
5
Віннер Лізинг
Віннер Лізинг
фінанси