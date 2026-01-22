ТопФінанс-2026: обираємо найкращі небанківські фінансові сервіси

Журнал "Топ-100. Рейтинги найбільших" та провідний діловий портал Delo.ua визначають лідерів небанківських фінансових ринків України.

Пропонуємо Вам взяти участь у голосуванні за найкращі МФО, платіжні системи, валютні сервіси та криптовалютні платформи. Рейтинг провідних фінансових установ "ТопФінанс" - щорічна очікувана подія у фінансовому секторі країни.

На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде визначено short-list з представників небанківського фінансового ринку у кожній з номінацій.

На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих гравців у кожному сегменті фінансового сектору - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер фінансового ринку” за версією журналу TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!

Голосування триватиме до 9 лютого 2026 року!

Результати рейтингу будуть представлені наприкінці лютого на порталі Delo.ua та у черговому випуску журналу "Топ-100. Рейтинги найбільших"

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінації