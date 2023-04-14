"У нас составлен чек-лист из будущих инвесторов Канады, США, Австралии, Израиля, Польши, Германии", - Евгения Грищенко, ICU

Почему летом 2022 года государство возобновило продажу обычных ОВГЗ? Какие облигации украинцы покупают более активно – в гривне или валюте? Как иностранцы могут купить ОВГЗ в Украине? Об этом во второй части интервью Delo.ua рассказывает заместитель директора финансовой группы ICU, специализирующейся на управлении активами и инвестициях, Евгения Грищенко.

Напомним, в первой части интервью Евгения Грищенко рассказала об основных трендах на украинском рынке военных облигаций.

Словарь инвестора: что такое ОВГЗ? Это облигации внутреннего государственного займа, выпускаемые Министерством финансов Украины с целью привлечения денег на нужды государственного бюджета. Для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов это инвестиционный инструмент, альтернатива банковскому депозиту. Ведь облигации выпускаются под доходную ставку, да еще и государственную гарантию возврата средств на всю сумму. Приобрести их можно через лицензированные инвестиционные фирмы (брокеры) и банки с лицензиями. Владелец ОВГЗ может продать их на рыночных условиях цены, не дожидаясь окончания срока обращения облигаций, если требует денег раньше этого срока. Облигации выпускаются как в гривне, так и валюте. Номинал одной облигации – 1000 гривен/долларов/евро. Ставка доходности фиксирована на момент покупки и зависит от срока обращения облигаций, спроса на бумаги и рыночной конъюнктуры. Срок доступных для покупки ОВГЗ может составлять от нескольких месяцев до 4 лет. Как правило, ставка по ОВГЗ превосходит депозитные ставки.

В августе 2022 года государство разморозило рынок ценных бумаг, поэтому украинцы начали покупать валютные и гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Было ли своевременно принято это решение?

– Рано или поздно рынок ценных бумаг нужно было снова открывать. Почему это не сделать летом? Панические настроения уже спали, у регулятора появились нужные инструменты контроля (восстановилась работа реестров, отчетность игроков и прочее ), а инвесторы готовы были вкладываться в ОВГЗ.

Кто ждал открытия рынка? К примеру, пенсионные фонды. Они должны диверсифицировать свои средства и реинвестировать их в инструменты, что догоняют и даже перегоняют уровень инфляции. Так что фонды ждали, когда они снова смогут торговать всеми ОВГЗ. И таких примеров достаточно. В этих условиях вполне логично, что рынок ценных бумаг был открыт в августе 2022 года.

Спокойно ли прошел запуск рынка ценных бумаг?

– Когда заработал рынок ценных бумаг, ничего плохого не произошло. Разве что возросла доходность ОВГЗ на вторичном рынке. К примеру, на первичном аукционе облигации предлагали 14% доходности, а на вторичном – 18-20%. В принципе, разница есть, но это не те масштабы по сравнению с тем, как изменялась доходность евробондов за границей (которые и сейчас торгуются по цене около 20% от номинала ). Можно считать, что рынок восстановился без форс-мажоров.

Как украинцы отреагировали на открытие рынка?

– Наши клиенты встретили эту новость положительно, поскольку появился более широкий выбор для инвестиций. Кто-то может приобрести военные облигации, а кто-то – обычные ОВГЗ. При этом можно купить ценные бумаги в гривне и иностранных валютах. Таким образом, люди смогли выбирать разные облигации с разными ставками, диверсифицировать свои накопления и увеличивать доходность.

Что больше интересует инвесторов – облигации в гривне или валюте? Почему?

– Если говорить о культуре инвестирования украинцев, понятно, что население привыкло хранить валюту под подушкой. Поэтому после открытия рынка ценных бумаг инвесторы стали несколько активнее покупать валютные ОВГЗ.

Согласно статистике, на начало апреля украинцы держат на руках ОВГЗ на сумму почти 36 млрд грн. Структура этих инвестиций следующая: 17,7 млрд грн вложены в гривневые облигации, а эквивалент 18,2 млрд грн – в валютные . То есть, люди проявляют немного больше заинтересованности в сторону ОВГЗ в иностранной валюте.

В то же время надо понимать, сколько именно инвесторов готовы покупать гривневые или валютные ОВГЗ. По опыту ICU могу сказать, что где-то 70-80% клиентов покупают облигации в гривне, а 20-30% – в валюте .

Кто же в основном покупает валютные ОВГЗ? Это клиенты с большими чеками. Они могут:

обслуживаться в премиум-сегменте банков;

выходить с большими суммами на первичные аукционы;

производить без задержек swift-платежи.

Население не может так просто приобрести валютные облигации, хотя есть такое желание. Люди покупают гривневые облигации, поскольку их приобрести намного легче.

Инфографика: ICU

Могут ли иностранцы покупать ценные бумаги – военные облигации и обычные ОВГЗ – во время полномасштабной войны?

- Иностранцы всегда могли покупать ценные бумаги – до 24 февраля и во время полномасштабной войны. Исключение: если иностранец является гражданином страны-агрессора. В то же время, если человек имеет такой паспорт и вид на постоянное проживание в нашей стране, тогда юридически, с точки зрения инвестиций, это резидент Украины, поэтому имеет право приобрести ценные бумаги.

Следует отметить, что нерезиденты Украины всегда могли купить облигации, но это сложный процесс, поскольку к иностранцам задействованы правила финансового мониторинга, которые почти невозможно было выдержать, например, факт личного присутствия при верификации.

Инфографика: ICU

Что же делать в этом случае?

- Во время полномасштабной войны Нацбанк вместе с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) упростили порядок регистрации физлиц-инвесторов ( решение НКЦБФР №176 ). Изменения Комиссии касаются и физических лиц, являющихся нерезидентами.

Поэтому в ICU мы работаем над тем, чтобы иностранцы могли зарегистрироваться в Интернете и покупать ценные бумаги через приложение. Все это упростит жизнь нерезидентам, желающим приобрести украинские облигации. Раньше ведь надо было приехать в киевский офис ICU, показать паспорт, подписать документы. Впоследствии все это не нужно будет делать, все процедуры можно будет пройти онлайн.

А сейчас есть заявки от физлиц-иностранцев, желающих приобрести ОВГЗ?

- Да, у нас составлен чек-лист из будущих инвесторов. В нем есть заявки от граждан Канады, США, Австралии, Израиля, Польши, Германии и т.д. В основном из этих стран люди писали ICU и интересовались, как инвестировать, например, в военные облигации.

Инфографика: ICU

Скажите, после 24 февраля иностранцы начали активнее интересоваться украинскими ОВГЗ, не изменился ли спрос?

- Здесь нужно разделять, о каких именно иностранных инвесторах мы говорим – юридических или физических лиц. Поскольку в этих категориях мы наблюдаем разные тенденции.

Первая категория – иностранные инвесторы, как физические лица. Во время полномасштабной войны они действительно спрашивают, как купить ценные бумаги. Но такие инвесторы хотят не столько получить доход, сколько помочь нашей стране в трудные времена. Это в известном смысле поддержка, благотворительность.

Именно поэтому в ICU часто обращаются даже сообщества. К примеру, писали family офисы из Канады, которые хотели поддержать Украину.

Вторая категория – иностранные инвесторы, имеющие статус юридического лица. Здесь ситуация более сложная. До 24 февраля украинские ОВГЗ покупали крупные инвестиционные банки. Они придерживаются своих инвестиционных стратегий, согласно которым должны обеспечивать необходимый уровень прибыли и сбережения средств. Поэтому такие инвесторы вряд ли будут вкладывать новые средства в страну с высоким риском, поскольку управляют клиентскими деньгами.

Что означает риски? К примеру, после 24 февраля иностранные инвесторы не могут вывести свои деньги после выплат процентов, погашения или после продажи и эти средства находятся в Украине. С первого апреля 2023 года им разрешили забирать только проценты из своих вложений.

В этом случае бизнес – есть бизнес. Инвестиционные банки должны зарабатывать деньги для клиентов и неограниченное движение капитала для них крайне важно. Поэтому сейчас в большинстве своем они находятся в позиции ожидания относительно инвестиций в украинские облигации и реинвестируют только то, что не могут забрать.

Пошаговая инструкция Как во время войны приобрести обычные ОВГЗ или военные облигации? Приобрести ОВГЗ, как военные, так и обычные, можно через онлайн системы поставщика услуги – инвестиционную компанию или банк. Военные ОВГЗ также можно приобрести через Дію. Обычно, если речь идет о покупке через инвесткомпанию или банк, шаги следующие (возможны вариации в зависимости от конкретного сервис-провайдера): 1. Регистрация в системе брокера или банка с помощью Bank-ID/Действие и других сервисов. 2. Оформление пакета документов (подписание генерального соглашения и открытие счета в ценных бумагах). 3. Пополнение счета для инвестиций (с банковской карты или по реквизитам) для последующих операций по покупке/продаже ОВГЗ. 4. Приобретение бумаг через мобильное приложение брокера или банка, где есть информация об имеющихся выпусках ОВГЗ. 5. После того, как государство произведет выплаты по этим ОВГЗ, они будут зачислены на счет согласно генеральному соглашению. Владелец сможет либо реинвестировать их снова в новые выпуски ОВГЗ, либо перечислить средства на свой банковский счет. Для приобретения военных ОВГЗ через государственное приложение Дія нужно выполнить следующие шаги: 1. Выбрать выпуск облигаций и продавца. 2. Указать количество облигаций. 3. Выбрать карту является єПідтримка, на которую вернутся деньги и проценты. 4. Подписать документы на открытие инфраструктуры. 5. Оплатить выбранные бумаги.

В стране идет война, поэтому украинцы часто не понимают, в какие инструменты можно вкладывать деньги, чтобы их сохранить: депозиты, недвижимость, облигации, банка на огороде у бабушки. Что можете посоветовать людям?

– Всегда необходимо думать над стратегией диверсификации. Поэтому я могу дать несколько рекомендаций.

Первый. Необходимо иметь определенную сумму наличными , поскольку деньги могут понадобиться для разных задач: покупки в магазине или незапланированная поездка из одного города в другой. Во время войны человек должен быть готов к разным вызовам.

Второе. Также нужно хранить деньги на банковском счете . Тогда можно легко оплатить базовые расходы – коммунальные услуги, мобильную связь, топливо и т.д. Или, например, есть возможность быстро перечислить деньги тем, кому необходимо.

Третье. Важно думать о сохранении своих средств . Поэтому следует использовать привычные инструменты для накопления в гривне и иностранной валюте – депозиты, ОВГЗ. Но по возможности нужно выбирать стабильные варианты с хорошей доходностью. Также следует использовать несколько инвестиционных инструментов, чтобы максимально оградить свои средства от возможных рисков. Деньги также следует диверсифицировать в зависимости от собственных будущих потребностей.

По вашему мнению, остались ли какие-то проблемы, которые нужно решить на рынке ценных бумаг?

- Парадоксально, но мы сейчас работаем в условиях стабильного рынка, так что никаких кардинальных изменений не нужно. Только дальнейшее упрощение, диджитализация и движение вперед. Важно, что во время полномасштабной войны регуляторы – Министерство финансов, НБУ, НКЦБФР – своевременно наводили порядок на рынке ценных бумаг и денежном рынке, если возникали какие-то сложности и форс-мажоры. А когда условия рынка понятны, украинцы и иностранцы могут спокойно инвестировать свои деньги в облигации.