Украинцы сохраняют интерес к наличной гривне. Как граждане меняют платежные привычки во время войны

Война вносит свои коррективы в платежные повадки украинцев. Delo.ua проанализировало, какую роль в жизни граждан снова играет наличные деньги и какое место остается по безналичным расчетам.

В конце января прошлого года – в последний мирный месяц перед полномасштабной войной – на руках граждан и предприятий было более 583,5 млрд грн . Но уже в конце февраля этот показатель достиг почти 634,7 млрд грн. (прирост в 8,7%). Причина ясна: люди в панике желали снимать со счетов средства, страхуясь от вероятных сбоев в банковской системе.

На сегодняшний день паника среди граждан ощутимо стихла, но, как ни странно, они все еще сохраняют интерес к бумажным деньгам. Для сравнения, согласно данным Нацбанка (так называемый денежный агрегат М0), в конце марта 2023 года на руках граждан и предпринимателей осталось 630,6 млрд грн – сумма, чрезвычайно близкая к февральским показателям 2022-го.

С начала полномасштабной войны украинцы собрали больше всего наличной гривны в конце декабря прошлого года – более 666 млрд грн. Меньше всего – в сентябре 2022-го (623,3 млрд грн). И для этого есть ряд объяснений.

Второй раз наличные украинцы начали сгребать, боясь отключений

В комментарии Delo.ua председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек обращает внимание на то, что осенью прошлого года в обществе начала расти тревожность по поводу перспектив прохождения отопительного сезона. В начале осени она основывалась преимущественно на страхах и данных европейских рынков по стоимости энергоресурсов, главным образом газа.

"Но уже в октябре-ноябре эти опасения получили вполне прикладное подтверждение, когда РФ начала массово обстреливать энергетическую инфраструктуру. Одним из последствий блекаутов стал ограниченный доступ к карточной платежной инфраструктуре и банкоматам, что стимулировало людей создавать запасы наличных денег на случай еще более продолжительных отключений", – говорит эксперт.

Вместе с тем усилия банков и НБУ, направленные на обеспечение энергонезависимости, по крайней мере, части отделений довольно быстро сняли проблему. Конечно, для преодоления того кризиса было много сделано и со стороны торговцев, которые снабжали генераторами магазины – без этого POS-терминалы на местах не смогли бы работать. Но самый большой вклад обычно внесли энергетики.

"Все вместе это довольно быстро сняло остроту проблемы и уже в начале года украинцы стали меньше уделять внимания наличные карманы – карточкой без проблем снова можно было рассчитаться почти повсюду, как и раньше. Кривая М0 очень четко отражает общую картину прошлой зимой", – резюмирует глава правления Юнекс Банка.

Средства на банковских счетах к вопросу существенно выросли

Несмотря на то, что тенденция по наличной гривне на руках населения и бизнеса была с начала прошлого года была переменной, средства на счетах к вопросу существенно выросли. Это видно по статистике НБУ относительно так называемого денежного агрегата М1, состоящего из упомянутой наличности и денег на банковских счетах. И, конечно, это связано с зарплатами военным.

Таков пример: если по итогам января 2022-го М1 составлял 1,231 трлн грн , то за два месяца – 1,358 трлн грн ("плюс" 10%). В конце января этого года показатель достиг почти 1,53 трлн грн. Правда, с этого момента М1 начал заметно сокращаться, упав по итогам марта 2023 до 1,5 трлн грн (42% – наличные, 58% – гривна на счетах до востребования).

Как объясняет финансовый аналитик, бывший член Совета НБУ Виталий Шапран, в сокращении М1, как и в динамике агрегатов в целом, всегда необходимо учитывать и фактор деловой активности.

"Сокращение произошло и из-за подавления деловой активности. По факту агрегат М1 – это наличные в обращении и безналичная гривна на счетах к вопросу, то есть то все, что обслуживает движение товаров и услуг. Если деловая активность снижается вместе с инфляционным потенциалом, то в экономике нужно меньше средств для обслуживания товародвижения и услуг", – говорит он.

Впрочем, по его словам, снижение М1 уже не столь велико, и вряд ли будет иметь какие-то заметные практические последствия для экономики в ближайшие месяцы. Что касается прогнозов по М0 и М1, то Виталий Шапран считает, что до конца года по ним будет только рост, поскольку деловая активность снижаться все время не может, но и инфляционный потенциал остается высоким.

Что происходит с наличными в банковской системе

Как свидетельствует последняя статистика НБУ, по итогам І квартала 2023 года наличные поступления в банки через кассы составили 601,2 млрд грн, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Наличные расходы – 565,2 млрд грн, что на 3,7% больше чем за первый квартал 2022 года. Другими словами, за три месяца в системе осело 36 млрд грн.

При этом в тройку кассовых операций по выдаче наличных вошли следующие (% от общего объема расходов):

операции клиентов с использованием платежных карт – 84,3%;

подкрепление операторов почтовой связи – 4,1%;

приобретение иностранной валюты у клиентов – 4%.

Параллельно крупнейшими источниками поступлений наличных денег в касс банков стали следующие:

операции клиентов с использованием платежных карт – 31,9%;

торговая выручка – 31,6%;

выручка от всех видов услуг – 17,6%.

По поводу такого роста поступлений Виталий Шапран акцентирует, что в основном это связано, конечно же, с той же инфляцией. Наличная выручка предприятий – из-за увеличения цен – количественно возросла. Однако, добавляет он, не следует исключать и влияние изменения скорости обращения денег, изменения территории обращения гривны (деоккупация) и изменения количества экономических агентов.