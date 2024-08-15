Украинцы за полгода оплатили карточками 1,6 млрд покупок: на что тратят средства

За первые полгода 2024 года через сеть ПриватБанка украинцы оплатили карточками 1,6 млрд покупок, что на треть больше, чем в прошлом. Больше всего было потрачено денег на покупку продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

1,6 млрд покупок на сумму 451 млрд грн

Отмечается, что в 2024 году украинцы все чаще покупают товары и услуги с оплатой банковскими карточками и гаджетами, а не наличными.

Поэтому в ПриватБанке постоянно работают над расширением сети безналичной оплаты и новыми технологическими решениями по приему карточных платежей.

По данным статистики банка, за первые 6 месяцев 2024 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы уплатили 1,6 млрд покупок на сумму 451 млрд грн, что на 27,3% больше, чем за первое полугодие 2023 года (1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

На что украинцы тратят деньги

Как сообщают в ПриватБанке, с начала 2024 года украинцы больше всего тратили денег на покупку продуктов питания — доля оплат в продуктовых магазинах и супермаркетах в общем объеме безналичных оплат украинцев за полгода составляет 44%, что на 1,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

На втором месте по объему карточных расходов – покупка лекарств и товаров для здоровья, которая в 2024 году в потребительской корзине украинца составляет 6,6%. На третьем – оплата в общепитах – 6,4%, расходы на одежду и обувь составляют 4,5% от объемов безналичных оплат украинцев, на топливо – 4,2%.

Кроме того, в ТОПе товаров и услуг, за которые наиболее безналично оплачивали украинцы, также товары для дома (4% потребительской корзины), электроника и бытовая техника (3,8%), расходы на транспорт (1,5%) и отдых ( 1,4%).

Приватбанк запустил программу скидок и кэшбека "Привет"

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