Как принимать безналичную оплату при отключении света: лайфхаки от банка

Предприниматели могут принимать безналичные платежи при отключении света с помощью мобильного приложения "Терминал", QR-кода или подключения POS-терминала к Ethernet. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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При наличии мобильного интернета или Wi-Fi, предприниматели могут использовать приложение "Терминал" от ПриватБанка для бесперебойного приема оплаты картами. Приложение превращает смартфон в POS-терминал, позволяя принимать оплату с любых банковских карт.

Кроме того, "Терминал" оснащен функцией фискализации операций, что позволяет предпринимателям регистрировать расчетные операции в соответствии с требованиями налогового законодательства Украины.

Добавим, что каждая транзакция, проведенная через приложение, автоматически фиксируется в электронной системе учета расчетных операций (е-РРО) и передается в налоговую службу.

QR-код POS-терминала: оплата без света и терминала

Также при отсутствии электроэнергии и физического POS-терминала предприниматели могут принимать безналичную оплату с помощью QR-кода. Уникальный код терминала можно сгенерировать в смартфоне через Telegram-бот @privatBank_acquiring_bot или распечатать заранее на термобумаге из POS-терминала.

В пресс-службе добавили, что клиент сможет оплатить покупку, отсканировав QR-код через приложение24.

Продажа товаров в рассрочку

Также предприниматели могут продолжать продавать товары в рассрочку даже во время отключения электроэнергии с помощью Telegram-бота @Privat_Invoice_bot или личного кабинета сервиса "Интернет Оплата частями" от ПриватБанка.



Инструмент позволяет покупателям совершать покупки в кредит, используя доступный им лимит в Приват24.

POS-терминалы с Ethernet-сетью

Предприниматели, использующие POS-терминалы моделей PAX A930 CL Dock Stationary, DESK3200, iCT220 GPRS CL, iCT250 GPRS CL или Verifone vx520, могут обеспечить бесперебойный прием безналичных платежей даже при отключении электроэнергии.

Для этого достаточно подключить POS-терминал к сети Ethernet, например Starlink.

Добавим, согласно меморандуму МВФ, средний дефицит электроэнергии в этом году составит около 10%. В следующем году он снизится, но будет сохраняться до 2026 года. Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключение света зимой будет продолжаться 12 часов в сутки.



Учитывая такие сложные условия, населению и бизнесу советуют позаботиться о резервной генерации.