Як приймати безготівкову оплату під час відключення світла: лайфхаки від банку

Підприємці можуть приймати безготівкові платежі під час відключення світла за допомогою мобільного застосунку "Термінал", QR-коду або підключення POS-терміналу до Ethernet. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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За наявності мобільного інтернету або Wi-Fi, підприємці можуть використовувати застосунок "Термінал" від ПриватБанку для безперебійного прийому оплати картками. Застосунок перетворює смартфон на POS-термінал, дозволяючи приймати оплату з будь-яких банківських карток.

Крім того, "Термінал" оснащений функцією фіскалізації операцій, що дозволяє підприємцям реєструвати розрахункові операції відповідно до вимог податкового законодавства України.

Додамо, що кожна транзакція, проведена через застосунок, автоматично фіксується в електронній системі обліку розрахункових операцій (е-РРО) та передається до податкової служби.

QR-код POS-термінала: оплата без світла та терміналу

Також за відсутності електроенергії та фізичного POS-термінала підприємці можуть приймати безготівкову оплату за допомогою QR-коду. Унікальний код термінала можна згенерувати у смартфоні через Telegram-бот @privatBank_acquiring_bot або роздрукувати заздалегідь на термопапері з POS-термінала.

У пресслужбі додали, що клієнт зможе оплатити покупку, відсканувавши QR-код через застосунок Приват24.

Продаж товарів у розстрочку

Також підприємці можуть продовжувати продавати товари в розстрочку навіть під час відключень електроенергії за допомогою Telegram-бота @Privat_Invoice_bot або особистого кабінету сервісу "Інтернет Оплата частинами" від ПриватБанку.



Інструмент дозволяє покупцям здійснювати покупки в кредит, використовуючи доступний їм ліміт у Приват24.

POS-термінали з Ethernet-мережею

Підприємці, які використовують POS-термінали моделей PAX A930 CL Dock Stationary, DESK3200, iCT220 GPRS CL, iCT250 GPRS CL або Verifone vx520, можуть забезпечити безперебійний прийом безготівкових платежів навіть під час відключень електроенергії.

Для цього достатньо підключити POS-термінал до мережі Ethernet, наприклад, Starlink.

Додамо, відповідно до меморандуму МВФ, середній дефіцит електроенергії в цього року складатиме близько 10%. Наступного року він знизиться, але зберігатиметься до 2026 року. Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

Враховуючи такі складні умови, населенню та бізнесу радять подбати про резервну генерацію.