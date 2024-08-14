Принимать чаевые с карты теперь можно через смартфон в приложении "Терминал"

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Теперь принимать "на чай" с карты можно через смартфон в приложении Терминал.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что теперь принимать безналичные чаевые от клиентов можно и в приложении Терминал, который помогает бизнесу получать платежи картами и гаджетами с обычного смартфона.

"Мы продолжаем добавлять новые функции в Терминал и сегодня пользователям приложения кроме приема оплаты, фискализации платежей, доступный легендарный сервис цифровых чаевых, до этого работавший только на традиционных торговых терминалах", — отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

Цифровые чаевые в POS-терминалах

Цифровые чаевые в POS-терминалах ПриватБанка работают уже много лет, ежемесячно украинцы благодаря этому удобному сервису оставляют почти 100 тысяч безналичных благодарностей официантам кафе, баров и ресторанов.

Как объясняют в ПриватБанке, цифровые чаевые – это дополнительная транзакция при расчете на смартфоне в приложении Терминал. Посетитель сам выбирает, сколько оставить "на чай", и деньги зачисляются на карту официанта.

В финучреждении сообщили, что подключить сервис можно в личном кабинете приложения Терминал – "Дополнительные сервисы" – ставите флажок напротив услуги "Чайовые" – вводите номер карты официанта, который будет получать чаевые. Для удобства каждый официант может ввести номер собственной карты. Подробнее о подключении можно узнать по ссылке.

Украинские предприниматели смогут принимать безналичные оплаты смартфоном

Терминал ПриватБанка позволяет принимать безналичные платежи с помощью обычного смартфона.

С начала 2024 года количество активных мерчантов приложения Терминал ПриватБанка выросло на 5.6 тысяч, а в целом приложение установили более чем на 45 тысяч устройств.

В этом году с помощью Терминала украинцы уже оплатили почти 10 миллионов покупок на сумму более 3.9 млрд. грн.

Напомним, в конце октября прошлого года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн.

По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины — почти 600 тыс. в год, и общепит — 420 тысяч. Самый средний чек — в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).

В июне 2024 г. ПриватБанк открыл возможность интеграции приложения "Терминал" для приема безналичных платежей со смартфонов на Android и iOS в другие приложения и приложения.