Новая почта запустила функцию чаевых для работников: как воспользоваться

Новая почта анонсировала запуск новой функции "Чайовые", которая уже доступна пользователям. Теперь клиенты могут поблагодарить работников компании за качественное обслуживание и оставить чаевые через мобильное приложение. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

После получения услуг пользователям будет предложено оценить обслуживание. Если оценка составляет 4 или 5 звезд, откроется возможность оставить чаевые, выбрав предложенную сумму или указав свою. Также можно оставить комментарий с отзывом.

Фото: Новая почта

Чаевые будут зачисляться на карту NovaPay работника в течение 1-2 минут. Функция доступна для курьеров, сотрудников контакт-центра и отделений.

Добавим, что в начале июля Fozzy Group запустила подобную функцию чаевых для работников супермаркетов "Сильпо". Сначала эксперимент провели в трех магазинах в Киеве и после положительных отзывов проект масштабировали на 95 магазинов. К концу лета планируют ввести функцию во всех магазинах сети.

В Fozzy Group отметили, что 47% работников уже получали чаевые от гостей. Наибольшие суммы составляли 1400 грн. в месяц и 1000 грн. за один раз.

В то же время, Monobank запустил новую функцию для оценки магазинов в своем мобильном приложении. Теперь пользователи могут оставлять отзывы о местах, где они совершали покупки, непосредственно в приложении банка.

Чтобы оставить отзыв, нужно открыть детали транзакции, нажать кнопку "Оставить отзыв о магазине" и оценить покупку, добавив комментарий. Бизнес, подключенный к сервису, обещает оперативно реагировать на эти комментарии.