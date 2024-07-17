В Новой почте озвучили ежемесячную потребность в новых сотрудниках: кого не хватает больше всего

Компания Новая почта Украина нуждается в кадрах в количестве 2 тысяч человек. Об этом рассказала Delo.ua во время HR Wisdom Summit 2024 директор по персоналу компании Ольга Лукьяненко.

По ее словам, размещенная на сайте поиска работа вакансия закрывается в среднем за две недели. Наиболее дефицитными специальностями представительница компании назвала "все, что связано с мужской рабочей силой".

В частности, больше вакансий составляют грузчики в сортировочных центрах, а также мужчины для работы в отделениях Новой почты, поскольку там тоже есть необходимость переносить тяжелые посылки. При этом наиболее критичной Лукьяненко назвала ситуацию с нехваткой водителей и курьеров.

В 2025 году Новая почта намерена продолжать расширять штат, поскольку будет расширяться и инфраструктура: строятся сортировочные центры и открываются новые пункты обслуживания клиентов. Конкретные потребности компании будут зависеть от количества новых объектов.

В Новой почте в Украине работает 33 тыс. сотрудников. Еще 500 человек работает в Nova Post Europe – компании группы NOVA (Новая почта), которая предоставляет услуги по доставке в Европе.

Напомним, что по состоянию на июнь она сообщала, что имеет в Украине 12,1 тысяч отделений и 18 тысяч почтаматов. В Европе же, где на занятость мужчин-украинцев не влияет ситуация с мобилизацией в украинскую армию, "Новая почта" открыла уже 100 отделений в 14 странах.

В частности, в начале июля первое отделение открылось во Франции, в мае – открылось первое отделение в Великобритании, а в апреле – в Испании. Также в мае была введена доставка посылок между странами Европы, а не только в Украину или из Украины.