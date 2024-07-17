У "Новій пошті" озвучили щомісячну потребу в нових співробіниках: кого не вистачає найбільше

Компанія "Нова пошта Україна" має щомісячну потребу в кадрах у кількості 2 тисячі людей. Про це розповіла Delo.ua під час HR Wisdom Summit 2024 директор з персоналу компанії Ольга Лук'яненко.

За її словами, розміщена на сайті пошуку роботи вакансія закривається в середньому за два тижні. Найбільш дефіцитними спеціальностями представниця компанії назвала "все, що пов'язано з чоловічою робочою силою".

Зокрема, найбільше вакансій складають вантажники у сортувальних центрах, а також чоловіки для роботи у відділеннях "Нової пошти", оскільки там теж є потреба переносити важкі посилки. При цьому найбільш критичною Лук'яненко назвала ситуацію з нестачею водіїв та кур'єрів.

В 2025 році "Нова пошта" має намір продовжувати розширювати штат, оскільки розширюватиметься й інфраструктура: будуються сортувальні центри та відкриваються нові пункти обслуговування клієнтів. Конкретні потреби компанії залежатимуть від кількості нових об'єктів.

Наразі ж логістичний оператор має в Україні 33 тисячі співробітників. В свою чергу, європейських філіях "Нової пошти" (не підпорядкованих українській компанії) працює ще близько 500 людей.

Нагадаємо, що станом на червень вона повідомляла, що має в Україні 12,1 тисячі відділень та 18 тисяч поштоматів. В Європі ж, де на зайнятість чоловіків-українців не впливає ситуація з мобілізацією до української армії, "Нова пошта" відкрила вже 100 відділень у 14 країнах.

Зокрема, на початку липня перше відділення відкрилося у Франції, у травні - відкрилося перше відділення у Великій Британії, а у квітні - у Іспанії. Також в травні було запроваджено доставку посилок між країнами Європи, а не тільки до чи з України.