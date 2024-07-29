Минэкономики запустило платформу для сбора отзывов о государственных услугах от бизнеса

Министерство экономики Украины представило новую онлайн-платформу "Пульс", предназначенную для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государственными органами. Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко.

Онлайн-платформа "Пульс" запущена в бета-тестировании, на этом этапе можно оценить 22 государственных учреждения, впоследствии их количество будет постепенно увеличиваться.

“Благодаря этому инструменту можно будет увидеть объективную измерительную картину качества госуслуг и более эффективно и быстрее реагировать на проблемы предпринимателей. Например, обратились в налоговую, ЦПАУ или другие органы и недовольны качеством услуг, тогда можно оставить отзыв на Пульсе. Заявку примут в работу, чтобы исправить проблему, а предприниматель получит ответ на свой запрос в онлайн-кабинете", — сообщила Юлия Свириденко.

Она добавила, что на платформе можно оставлять не только жалобы, но и положительные отзывы. Фидбек от бизнеса будет оцифрован и использован для формирования Индекса удовлетворенности предпринимателей (Entrepreneur Satisfaction Score).

Система обратной связи от бизнеса имеет три составляющих



Дашборд: информационная панель с ключевыми показателями, позволяющая руководителям быстро оценить уровень удовлетворенности бизнеса государственными услугами. Дашборды с оценками и динамикой обращений будут публичными.

Информационное окно: здесь предприниматели смогут оставить отзыв о взаимодействии с государственными органами и сообщить о проблеме. Для этого нужно будет авторизоваться через электронную подпись, BankID или Действие.

Личный кабинет: после заполнения формы предприниматель сможет отслеживать ее статус онлайн – с момента создания до ответа представителя государства. После получения ответа можно будет оценить весь процесс обработки обращения по шкале от 1 до 10.

Как оставить отзыв о работе государственного органа

Чтобы высказать свое мнение о работе государственного органа, предпринимателю необходимо авторизироваться в системе "Пульс" с помощью электронной подписи, BankID или Действие. Подпись. После этого будет возможность заполнить две формы: короткую и длинную.



Короткая форма позволяет оценить базовые критерии, такие как условия открытия/закрытия бизнеса, отсутствие незаконных проверок и другие. Посредством этой формы можно оценить общее впечатление от работы государственного органа. Полученные данные используются для анализа проблем и определения приоритетов их решения.

В то же время длинная форма дает возможность детально описать свой опыт, указать конкретный орган власти и лиц, создававшие препятствия для предпринимательской деятельности. Указанная форма будет проработана более тщательно: ее направят в правительственный контактный центр или, в сложных случаях, в Совет бизнес-омбудсмена.

Напомним, на днях Monobank запустил подобную функцию для отзывов, но о магазинах. Теперь пользователи могут оценивать места, где они совершали покупки, непосредственно в мобильном приложении банка.

Для того чтобы оставить отзыв, пользователям необходимо открыть детали транзакции и нажать кнопку "Оставить отзыв о магазине". После этого можно оценить покупку и написать комментарий. Бизнес, подключенный к сервису, обещает быстро реагировать на комментарии.