Monobank запускает функцию отзывов о магазине: как оставить комментарий о покупках в приложении

Пользователи Monobank смогут оставлять отзывы о магазинах, в которых они совершали покупки, непосредственно в мобильном приложении банка. Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Каждый предприниматель знает, что фидбек клиента — это подарок для развития бизнеса. Поэтому теперь пользователи mono могут оставлять отзывы и пожелания другим компаниям прямо в нашем приложении", — отметил Гороховский.

Для того чтобы оставить отзыв о магазине, пользователям необходимо открыть детали транзакции и нажать кнопку "Оставить отзыв о магазине", после чего можно оценить покупку и написать комментарий.

В свою очередь, подключенные к сервису бизнесы обещают быстро реагировать комментарии. Гороховский добавил, что эта функция уже доступна для оплат в сетях мультимаркетов Аврора, WOG и АНЦ.

Чтобы активировать функцию отзывов, бизнесам необходимо отправить запрос на адрес [email protected] .

Напомним, на днях Monobank представил новый сервис "mono бизнес", упрощающий финансовые операции для компаний. Сервис позволяет дистанционно открывать счета и производить бесплатные платежи на счета любых банков.

"Mono бизнес" предлагает дистанционное открытие счета, бесплатные платежи по единому тарифу ₴1000 в месяц, 12% годовых на остаток от ₴100 000 в течение дня, а также единственное приложение для личных и бизнес-финансов. Чтобы воспользоваться сервисом, компании могут подать заявку на сайте Monobank.

Фото: ua.depositphotos.com