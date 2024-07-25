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Monobank запускает функцию отзывов о магазине: как оставить комментарий о покупках в приложении
Пользователи Monobank смогут оставлять отзывы о магазинах, в которых они совершали покупки, непосредственно в мобильном приложении банка. Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Каждый предприниматель знает, что фидбек клиента — это подарок для развития бизнеса. Поэтому теперь пользователи mono могут оставлять отзывы и пожелания другим компаниям прямо в нашем приложении", — отметил Гороховский.
Для того чтобы оставить отзыв о магазине, пользователям необходимо открыть детали транзакции и нажать кнопку "Оставить отзыв о магазине", после чего можно оценить покупку и написать комментарий.
В свою очередь, подключенные к сервису бизнесы обещают быстро реагировать комментарии. Гороховский добавил, что эта функция уже доступна для оплат в сетях мультимаркетов Аврора, WOG и АНЦ.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Чтобы активировать функцию отзывов, бизнесам необходимо отправить запрос на адрес [email protected] .
Напомним, на днях Monobank представил новый сервис "mono бизнес", упрощающий финансовые операции для компаний. Сервис позволяет дистанционно открывать счета и производить бесплатные платежи на счета любых банков.
"Mono бизнес" предлагает дистанционное открытие счета, бесплатные платежи по единому тарифу ₴1000 в месяц, 12% годовых на остаток от ₴100 000 в течение дня, а также единственное приложение для личных и бизнес-финансов. Чтобы воспользоваться сервисом, компании могут подать заявку на сайте Monobank.
Фото: ua.depositphotos.com