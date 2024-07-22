Monobank запускает сервис mono бизнес для упрощения финансовых операций компаний

Monobank представил новый сервис mono-бизнес, предназначенный для упрощения финансовых операций компаний. Он позволяет дистанционно открывать счета и производить бесплатные платежи на счета любых банков. Об этом сообщает соучредитель monobank Олег Гороховский.

“Monobank начинался с одной кредитной карты, и мы даже не думали работать с бизнесом, делать ФЛПы, эквайринг, Покупку Частями. Но на практике у нас неплохо получилось, и нашими инструментами уже давно пользуются как маленькие кофейни на районе, так и крупные торговые сети и предприятия. Для нас это стало стимулом создать лучший опыт для компаний разного размера», — отметил Гороховский.

Он добавил, что mono бизнес ориентирован на прозрачный и эффективный банкинг для бизнеса без изменений тарифов на персональных встречах и индивидуальных договоренностей.

Mono бизнес предлагает:

Дистанционное открытие счета без необходимости посещать банк;

Бесплатные платежи на счета любых банков по единому тарифу ₴1000 в месяц;

12% годовых на остаток средств от ₴100 000 в течение дня (зависит от учетной ставки НБУ);

Единственное приложение для личных и бизнес-финансов, а также простой веб-кабинет;

Прозрачный финансовый мониторинг;

Игра "Косынка" для бухгалтеров.

Компании, желающие воспользоваться mono-бизнесом, могут подать заявку на сайте банка для открытия счета. Monobank свяжется с заявителями о возможности подключения к сервису, однако скорость рассмотрения заявок не гарантируется.

Напомним, ранее monobank заключил партнерство с ChoiceQR, украинской платформой автоматизации ресторанов. Благодаря сделке, рестораны подключенные к ChoiceQR получат возможность использовать эквайринг monobank для оплаты доставки и самовывоза без необходимости открывать счета в других банках.

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