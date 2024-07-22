Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Бизнес
Дата публикации

Monobank запускает сервис mono бизнес для упрощения финансовых операций компаний

Monobank запускает сервис mono бизнес для упрощения финансовых операций компаний
Фото: Depositphotos

Monobank представил новый сервис mono-бизнес, предназначенный для упрощения финансовых операций компаний. Он позволяет дистанционно открывать счета и производить бесплатные платежи на счета любых банков. Об этом сообщает соучредитель monobank Олег Гороховский.

“Monobank начинался с одной кредитной карты, и мы даже не думали работать с бизнесом, делать ФЛПы, эквайринг, Покупку Частями. Но на практике у нас неплохо получилось, и нашими инструментами уже давно пользуются как маленькие кофейни на районе, так и крупные торговые сети и предприятия. Для нас это стало стимулом создать лучший опыт для компаний разного размера», — отметил Гороховский.

Он добавил, что mono бизнес ориентирован на прозрачный и эффективный банкинг для бизнеса без изменений тарифов на персональных встречах и индивидуальных договоренностей.

  Mono бизнес предлагает:

  • Дистанционное открытие счета без необходимости посещать банк;
  • Бесплатные платежи на счета любых банков по единому тарифу ₴1000 в месяц;
  • 12% годовых на остаток средств от ₴100 000 в течение дня (зависит от учетной ставки НБУ);
  • Единственное приложение для личных и бизнес-финансов, а также простой веб-кабинет;
  • Прозрачный финансовый мониторинг;
  • Игра "Косынка" для бухгалтеров.

Компании, желающие воспользоваться mono-бизнесом, могут подать заявку на сайте банка для открытия счета. Monobank свяжется с заявителями о возможности подключения к сервису, однако скорость рассмотрения заявок не гарантируется.

Напомним, ранее monobank заключил партнерство с ChoiceQR, украинской платформой автоматизации ресторанов. Благодаря сделке, рестораны подключенные к ChoiceQR получат возможность использовать эквайринг monobank для оплаты доставки и самовывоза без необходимости открывать счета в других банках.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Екатерина Краснодомская