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Monobank запускает сервис mono бизнес для упрощения финансовых операций компаний
Monobank представил новый сервис mono-бизнес, предназначенный для упрощения финансовых операций компаний. Он позволяет дистанционно открывать счета и производить бесплатные платежи на счета любых банков. Об этом сообщает соучредитель monobank Олег Гороховский.
“Monobank начинался с одной кредитной карты, и мы даже не думали работать с бизнесом, делать ФЛПы, эквайринг, Покупку Частями. Но на практике у нас неплохо получилось, и нашими инструментами уже давно пользуются как маленькие кофейни на районе, так и крупные торговые сети и предприятия. Для нас это стало стимулом создать лучший опыт для компаний разного размера», — отметил Гороховский.
Он добавил, что mono бизнес ориентирован на прозрачный и эффективный банкинг для бизнеса без изменений тарифов на персональных встречах и индивидуальных договоренностей.
Mono бизнес предлагает:
- Дистанционное открытие счета без необходимости посещать банк;
- Бесплатные платежи на счета любых банков по единому тарифу ₴1000 в месяц;
- 12% годовых на остаток средств от ₴100 000 в течение дня (зависит от учетной ставки НБУ);
- Единственное приложение для личных и бизнес-финансов, а также простой веб-кабинет;
- Прозрачный финансовый мониторинг;
- Игра "Косынка" для бухгалтеров.
Компании, желающие воспользоваться mono-бизнесом, могут подать заявку на сайте банка для открытия счета. Monobank свяжется с заявителями о возможности подключения к сервису, однако скорость рассмотрения заявок не гарантируется.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, ранее monobank заключил партнерство с ChoiceQR, украинской платформой автоматизации ресторанов. Благодаря сделке, рестораны подключенные к ChoiceQR получат возможность использовать эквайринг monobank для оплаты доставки и самовывоза без необходимости открывать счета в других банках.
Фото: ua.depositphotos.com