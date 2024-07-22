Monobank запускає сервіс mono бізнес для спрощення фінансових операцій компаній

Monobank представив новий сервіс mono бізнес, призначений для спрощення фінансових операцій компаній. Він дозволяє дистанційно відкривати рахунки та здійснювати безкоштовні платежі на рахунки будь-яких банків. Про це повідомляє співзасновник monobank Олег Гороховський.

“Monobank починався з однієї кредитної картки, і ми навіть не думали працювати з бізнесом, робити ФОПів, еквайринг, Покупку Частинами. Але на практиці у нас непогано вийшло, і нашими інструментами вже давно користуються як маленькі кавʼярні на районі, так і великі торговельні мережі та підприємства. Для нас це стало стимулом створити кращий досвід для компаній різного розміру.”, - зазначив Гороховський.

Він додав, що mono бізнес орієнтований на прозорий та ефективний банкінг для бізнесу, без змін тарифів на персональних зустрічах та індивідуальних домовленостей.

Mono бізнес пропонує:

Дистанційне відкриття рахунку без необхідності відвідувати банк;

Безкоштовні платежі на рахунки будь-яких банків за єдиним тарифом ₴1000 на місяць;

12% річних на залишок коштів від ₴100 000 протягом дня (залежить від облікової ставки НБУ);

Єдиний застосунок для особистих і бізнес-фінансів, а також простий веб-кабінет;

Прозорий фінансовий моніторинг;

Гра "Косинка" для бухгалтерів.

Компанії, що бажають скористатися mono бізнесом, можуть подати заявку на сайті банку для відкриття рахунку. Monobank зв'яжеться з заявниками про можливість приєднання до сервісу, проте швидкість розгляду заявок не гарантується.

Нагадаємо, раніше monobank уклав партнерство з ChoiceQR, українською платформою автоматизації ресторанів. Завдяки угоді, ресторани підключені до ChoiceQR отримають можливість використовувати еквайринг monobank для оплат доставки та самовивозу без необхідності відкривати рахунки в інших банках

Фото: ua.depositphotos.com