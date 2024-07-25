Monobank запускає функцію відгуків про магазин: як залишити коментар про покупки в додатку

Користувачі Monobank зможуть залишати відгуки про магазини, в яких вони здійснювали покупки, безпосередньо в мобільному застосунку банку. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Кожен підприємець знає, що фідбек клієнта — це подарунок для розвитку бізнесу. Тому відтепер користувачі mono можуть залишати відгуки та побажання іншим компаніям прямо в нашому застосунку", - зазначив Гороховський.

Для того, щоб залишити відгук про магазин, користувачам необхідно відкрити деталі транзакції та натиснути кнопку "Залишити відгук про магазин", після чого можна оцінити покупку та написати коментар.

В свою чергу підключені до сервісу бізнеси обіцяють швидко реагувати коментарі. Гороховський додав, наразі ця функція вже доступна для оплат у мережах мультимаркетів Аврора, WOG та АНЦ.

Щоб активувати функцію відгуків, бізнесам потрібно надіслати запит на адресу [email protected].

Нагадаємо днями Monobank представив новий сервіс "mono бізнес", який спрощує фінансові операції для компаній. Сервіс дозволяє дистанційно відкривати рахунки та здійснювати безкоштовні платежі на рахунки будь-яких банків.

"Mono бізнес" пропонує дистанційне відкриття рахунку, безкоштовні платежі за єдиним тарифом ₴1000 на місяць, 12% річних на залишок від ₴100 000 протягом дня, а також єдиний застосунок для особистих і бізнес-фінансів. Щоб скористатися сервісом, компанії можуть подати заявку на сайті Monobank.

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