Мінекономіки запустило платформу для збору відгуків про державні послуги від бізнесу

Міністерство економіки України представило нову онлайн платформу "Пульс", призначену для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державними органами. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Онлайн-платформа "Пульс" запущена в бета-тестуванні, на цьому етапі можна оцінити 22 державні установи, згодом їх кількість буде поступово збільшуватися.

“Завдяки цьому інструменту можна буде побачити об’єктивну вимірювальну картину якості держпослуг і ефективніше та швидше реагувати на проблеми підприємців. Наприклад, звернулися у податкову, ЦНАП чи інші органи і не задоволені якістю послуг, тоді можна залишити відгук на Пульсі. Заявку візьмуть у роботу, щоб виправити проблему, а підприємець отримає відповідь щодо свого запиту в онлайн-кабінеті", - повідомила Юлія Свириденко.

Вона додала, що на платформі можна залишати не лише скарги, а й позитивні відгуки. Фідбек від бізнесу буде оцифрований та використаний для формування Індексу задоволеності підприємців (Entrepreneur Satisfaction Score).

Система зворотного зв’язку від бізнесу має три складові



Дашборд: інформаційна панель з ключовими показниками, яка дозволить керівникам швидко оцінити рівень задоволеності бізнесу державними послугами. Дашборди з оцінками та динамікою звернень будуть публічними.

Інформаційне вікно: тут підприємці зможуть залишити відгук про взаємодію з державними органами та повідомити про проблему. Для цього потрібно буде авторизуватися через електронний підпис, BankID або Дія.Підпис.

Особистий кабінет: після заповнення форми підприємець зможе відстежувати її статус онлайн – від моменту створення до відповіді представника держави. Після отримання відповіді можна буде оцінити весь процес опрацювання звернення за шкалою від 1 до 10.

Як залишити відгук про роботу державного органу

Щоб висловити свою думку про роботу державного органу, підприємцю необхідно авторизуватися в системі "Пульс" за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпис. Після цього буде можливість заповнити дві форми: коротку та довгу.



Коротка форма дозволяє оцінити базові критерії, такі як умови відкриття/закриття бізнесу, відсутність незаконних перевірок та інші. За допомогою цієї форми можна оцінити загальне враження від роботи державного органу. Отримані дані будуть використані для аналізу проблем та визначення пріоритетів їх вирішення.

Водночас довга форма дає можливість детально описати свій досвід, вказати конкретний орган влади та осіб, які створювали перешкоди для підприємницької діяльності. Зазначена форма буде опрацьована більш ретельно: її спрямують до урядового контактного центру або, у складних випадках, до Ради бізнес-омбудсмена.

Нагадаємо, днями Monobank запустив подібну функцію для відгуків але про магазини. Тепер користувачі можуть оцінювати місця, де вони здійснювали покупки, безпосередньо в мобільному застосунку банку.

Для того щоб залишити відгук, користувачам необхідно відкрити деталі транзакції та натиснути кнопку "Залишити відгук про магазин". Після цього можна оцінити покупку та написати коментар. Бізнеси, підключені до сервісу, обіцяють швидко реагувати на коментарі.