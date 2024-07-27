"Новая почта" открыла первое отделение в Риме и внедрила новые услуги для клиентов в Италии

Рим стал вторым итальянским городом, где "Новая почта" открыла отделение. Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы и пункты выдачи, расположенные по всей стране. Срок доставки в Украину – от 7 дней.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Напомним, первое отделение "Новой почты" в Италии было открыто в декабре в Милане. Теперь отделение заработало и в столице Италии — Риме, по адресу Via Albalonga 9-11. Отделение работает ежедневно, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00.

В пресс-службе логистического оператора отмечают, что в отделении клиенты смогут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг до и из Украины, внутри страны и между европейскими странами присутствия "Новой почты".

Кроме того, совсем скоро в Риме и пригороде заработает собственная курьерская доставка "Новой почты", как это уже работает в Милане. В то же время благодаря сотрудничеству с местными логистическими компаниями клиенты смогут отправлять посылки в любой уголок страны.

Сегодня сеть "Новой почты" в Италии состоит из двух отделений, 2000 почтоматов и 4500 пунктов выдачи посылок.

Посылки можно получить в партнерском почтомате и пункте выдачи

В "Новой почте" напоминают, что с июня клиентам стала доступна новая услуга доставки в почтоматы и пункты выдачи посылок от партнерской сети GLS, работающих в любом уголке страны.

В таких точках сервиса можно получить предварительно оплаченные посылки весом до 25 кг и размером не более 41 x 38 x 64 см.

Срок хранения посылок – 72 часа. Если клиент не забирает заказ в течение трех дней, он переадресовывается в ближайшее отделение "Новой почты". Выбрать ближайшую точку для доставки можно через удобные диджитал-инструменты: в мобильном приложении, на сайте или через бизнес-кабинет.

Напомним, в начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции, а в июне два отделения открылось в чешских городах Пльзень и Пардубице.

В каких странах уже работает "Новая почта"

Напомним, 30 апреля Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post, а 13 мая "Новая почта" открыла два отделения в Великобритании.

В компании напомнили, что у "Новой почты" уже есть международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.

Также в компании похвастались достижениями роста сети отделений за 2023 год. Так, сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.