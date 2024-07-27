"Нова пошта" відкрила перше відділення у Римі та впровадила нові послуги для клієнтів в Італії

Рим став другим італійським містом, де "Нова пошта" відкрила відділення. Також компанія почала доставляти посилки у партнерські поштомати та пункти видачі, розташовані по всій країні. Термін доставки в Україну — від 7 днів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нагадаємо, перше відділення "Нової пошти" в Італії було відкрито в грудні в Мілані. Тепер відділення запрацювало і в столиці Італії — Римі, за адресою Via Albalonga 9-11. Відділення працює щодня, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00.

У пресслужбі логістичного оператора зазначають, що у відділенні клієнти зможуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині країни та між європейськими країнами присутності "Нової пошти".

Крім того, зовсім скоро у Римі та передмісті запрацює власна кур’єрська доставка "Нової пошти", як це вже працює у Мілані. Водночас завдяки співпраці з місцевими логістичними компаніями, клієнти зможуть відправляти посилки у будь-який куточок країни.

Сьогодні мережа "Нової пошти" в Італії складається з двох відділень, 2 000 поштоматів та 4 500 пунктів видачі посилок.

Посилки можна отримати в партнерському поштоматі та пункті видачі

У "Новій пошті" нагадують, що з червня клієнтам стала доступна нова послуга доставки в поштомати та пункти видачі посилок від партнерській мережі GLS , які працюють у будь-якому куточку країни.

У таких точках сервісу можна отримати попередньо сплачені посилки вагою до 25 кг та розміром не більше 41 x 38 x 64 см.

Термін зберігання посилок — 72 години. Якщо клієнт не забирає замовлення протягом трьох днів, воно переадресовується у найближче відділення "Нової пошти". Обрати найближчу точку для доставки можна через зручні діджитал-інструменти: у мобільному додатку, на сайті або через бізнес-кабінет.

Нагадаємо, на початку липня "Нова пошта" відкрила своє соте відділення у Європі, яке стало першим у Франції, а у червні два відділення відкрилося в чеських містах Пльзень та Пардубице.

В яких країнах вже працює "Нова пошта"

Нагадаємо, 30 квітня Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post, а 13 травня "Нова пошта" відкрила два відділення у Великій Британії.

У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.

Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.