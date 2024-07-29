Нова пошта запустила функцію чайових для працівників: як скористатись

Нова пошта анонсувала запуск нової функції "Чайові", яка вже доступна для користувачів. Тепер клієнти можуть подякувати працівникам компанії за якісне обслуговування та залишити чайові через мобільний додаток. Про це йдеться у Telegram-каналі компанії.

Після отримання послуг користувачам буде запропоновано оцінити обслуговування. Якщо оцінка складає 4 або 5 зірок, відкриється можливість залишити чайові, обравши запропоновану суму або вказавши свою. Також можна залишити коментар з відгуком.

Фото: Нова пошта

Чайові зараховуватимуться на картку NovaPay працівника протягом 1-2 хвилин. Функція доступна для кур’єрів, співробітників контакт-центру та відділень.

Додамо, що на початку липня Fozzy Group запустила подібну функцію чайових для працівників супермаркетів "Сільпо". Спочатку експеримент провели у трьох магазинах у Києві, і після позитивних відгуків проєкт масштабували на 95 магазинів. До кінця літа планують запровадити функцію у всіх магазинах мережі.

У Fozzy Group зазначили, що 47% працівників вже отримували чайові від гостей. Найбільші суми складали 1400 грн за місяць та 1000 грн за один раз.

Водночас Monobank запустив нову функцію для оцінки магазинів у своєму мобільному застосунку. Тепер користувачі можуть залишати відгуки про місця, де вони здійснювали покупки, безпосередньо в додатку банку.

Щоб залишити відгук, потрібно відкрити деталі транзакції, натиснути кнопку "Залишити відгук про магазин" і оцінити покупку, додавши коментар. Бізнеси, які підключені до сервісу, обіцяють оперативно реагувати на ці коментарі.