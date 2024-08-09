"Оплата по частям": ПриватБанк запустил новый функционал для продаж в интернете

Теперь продавцы в интернете могут предоставлять своим покупателям уникальную возможность оплаты покупок одновременно картой и в "Оплата частями"/"Мгновенная рассрочка".

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как использовать новый функционал

Отмечается, что для использования нового функционала торговцу необходимо активировать его в настройках личного кабинета "Оплата частями".

После этого клиенты магазина смогут платить стоимость покупки частично собственными средствами с карты, а остаток оформить в "Оплата частями" или "Мгновенная рассрочка".

"Это позволит не только привлекать новых клиентов с лимитом "Оплаты частями", но и содержать тех, у кого его не хватает", — отмечают в ПриватБанке.

Там добавляют, что такой сервис доступен торговцам в интернет-магазинах, социальных сетях, торговых площадках.

В ПриватБанке уточняют, что продавать можно как технику, одежду, мебель, товары для дома, так и учебу, курсы и множество других товаров.

Подробнее о программе "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" по ссылке.

Бизнесмены могут продавать товары в рассрочку через ПриватБанк: как это сделать

Напомним, украинские предприниматели и малый бизнес могут продавать свои товары и услуги в рассрочку через бота ПриватБанка @Privat_Invoice_bot.

Предприниматели — клиенты ПриватБанка для оформления оплаты товаров в рассрочку с "Оплатой по частям" могут выставить мгновенный счет клиенту прямо с компьютера или смартфона продавца через Telegram-бота.

Покупатель производит покупку в пределах доступного ему лимита кредитования, подтвержденного банком, а оплачивает счет с помощью "Приват24".