"Инвойс" от ПриватБанка: украинским предпринимателям упростили продажу товаров в соцсетях

Украинские предприниматели, продающие свои товары или услуги через соцсети, могут принимать оплаты картами за несколько кликов через сервис ПриватБанка "Инвойс LiqPay" или "Инвойс в Оплату частями".

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что для настройки сервисов нужно лишь несколько шагов регистрации, а выставлять счета клиентам для оплаты – онлайн через смартфон или веб-страницу, а на оплату по частям – веб-страницу или телеграм-бот.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, предприниматели, желающие продавать товары и услуги через соцсети, но не имеющие возможности интегрировать АРІ интернет-эквайринга, все чаще пользуются простым и доступным сервисом ПриватБанка для быстрой и безопасной оплаты.

"С "Инвойсом" выставить счет можно за 10 секунд, получить оплату картой или в "Оплату частями", и сразу тратить средства для новых закупок. Сервис позволяет онлайн следить за статусом заказа, формировать возврат и настраивать онлайн-возмещение"", — сообщил он .

Как выставить счет через "Инвойс"

В ПриватБанке сообщают, что для того, чтобы выставить покупателю счет с "Оплатой по частям" или "Мгновенную рассрочку", нужно:

зайти на веб-страницу сервиса "Инвойс в Оплату частями";

авторизоваться;

создать счет;

отправить его на телефон клиента в его Приват24.

Для оплаты счета покупателю остается только подтвердить оплату в кредит за один клик.

Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее ПриватБанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также ПриватБанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты ПриватБанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки подачи налоговой отчетности.

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