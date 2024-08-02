"Інвойс" від ПриватБанку: українським підприємцям спростили продаж товарів у соцмережах

Українські підприємці, що продають свої товари чи послуги через соцмережі, можуть приймати оплати картками за декілька кліків через сервіс ПриватБанку "Інвойс LiqPay" або "Інвойс в Оплату частинами".

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що для налаштування сервісів треба лише декілька кроків реєстрації, а виставляти рахунки клієнтам для оплати - онлайн через смартфон або веб сторінку, а на оплату частинами - веб сторінку чи телеграм бота.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренко, підприємці, які хочуть продавати товари та послуги через соцмережі, але не мають можливості інтегрувати АРІ інтернет еквайрингу, все частіше користуються простим та доступним сервісом ПриватБанку для швидкої та безпечної оплати.

"З "інвойсом" виставити рахунок можна за 10 секунд, отримати оплату карткою або в "Оплату частинами", та одразу витрачати кошти для нових закупок. Сервіс дозволяє онлайн слідкувати за статусом замовлення, формувати повернення та налаштовувати онлайн відшкодування"", - повідомив він.

Як виставити рахунок через "Інвойс"

В ПриватБанку повідомляють, що для того, щоб виставити покупцеві рахунок з "Оплатою частинами" чи "Миттєву розстрочку", потрібно:

зайти на веб сторінку сервісу "Інвойс в Оплату частинами";

авторизуватися;

створити рахунок;

відправити його на телефон клієнта в його Приват24.

Для оплати рахунку покупцеві залишається тільки підтвердити оплату в кредит за один клік.

Які послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"

Раніше ПриватБанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також ПриватБанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.

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