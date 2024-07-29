ПриватБанк видав перші кредити за пільговою програмою “Джерела енергії”

ПриватБанк видав перші кредити за програмою “Джерела Енергії” для установки сонячних та вітрових електростанцій. Позику було надано подружжю з Кременчука, яке планувало придбати систему альтернативного електроживлення для будинку. Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що подружжя отримало кредит на суму 200 000 гривень, а кошти вже перераховані продавцю сонячних панелей згідно з рахунком-фактурою. Наразі вони готуються до встановлення обладнання.

Нагадаємо, 22 липня ПриватБанк почав приймати заявки від клієнтів на нову кредитну програму "Джерела Енергії" для українців, які планують встановити сонячні та вітрові електростанції.

Клієнти ПриватБанку мають можливість отримати кредит на придбання та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем потужністю до 10 кВт для власних житлових будинків або котеджів площею до 250 кв.м. Держава повністю компенсує відсотки за цим кредитом. Заявку можна подати онлайн на сайті банку, де попереднє рішення буде надано протягом двох хвилин.

ПриватБанк кредитує "Джерела Енергії" без застави на строк від 1 до 5 років. Сума кредиту становить від 100 до 480 тис грн, авансовий внесок від 10% від вартості обладнання.

ПриватБанк надає кредити бізнесу

Додамо, ПриватБанк також відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

Мікро та малий бізнес може отримати до 10 млн грн, причому кредити до 1 млн грн фінансуються без застави на строк до 2 років, а кредити від 1 до 10 млн грн до 5 років (із заставою обладнання або іншого майна). Для клієнтів середнього та корпоративного бізнесу доступні кредити на суми від 10 млн грн на строк до 5 років.

Також ПриватБанк скасував комісію за видачу таких кредитів та встановив мінімальний аванс на рівні від 10% вартості обладнання.

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