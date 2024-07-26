Банки прогнозують зростання попиту на кредити

Банки очікують зростання попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів та збільшення обсягів кредитного портфеля. Такі прогнози висловлені за результатами щоквартального опитування про умови банківського кредитування.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Серед основних факторів, які впливають на попит, в НБУ називають зростання попиту на кредити з боку МСП та зростання попиту на кредити серед населення, що зумовлено покращенням споживчих настроїв, кращими перспективами ринку нерухомості та низькими відсотковими ставками за іпотекою.

Водночас, в банку додали, що закредитованість населення є найнижчою з 2016 року.

У II кварталі банки посилювали стандарти кредитування для великих підприємств, залишивши незмінними стандарти для МСП. На III квартал планується посилення стандартів для валютних кредитів, проте для МСП та довгострокових позик стандарти будуть пом'якшені. Продовжиться також пом'якшення стандартів споживчого кредитування.

В НБУ наголосили, що рівень схвалення заявок на корпоративні позики у II кварталі зменшився, за винятком кредитів МСП. Банки застосовували більш консервативний підхід до суми позик та вимог до застави для великих підприємств. Водночас, рівень схвалення заявок на кредити для населення зріс завдяки послабленню заставних вимог для іпотеки, збільшенню обсягу кредитів та зниженню відсоткових ставок і комісій для споживчих позик.

У III кварталі банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних кредитів, крім позик в іноземній валюті, та прогнозують збільшення попиту на всі види роздрібних кредитів.

Боргове навантаження підприємств у II кварталі оцінюється як середнє, а закредитованість населення є найнижчою за всю історію спостереження з III кварталу 2016 року.

Український бізнес отримає доступніше фінансування

Ощадбанк та німецька урядова компанія міжнародного співробітництва GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) домовились про надання банку всебічної спеціалізованої технічної та фінансової допомоги, спрямованої на розширення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) до фінансових послуг.

Співпраця між Ощадом та GIZ триватиме в рамках реалізації програми "Угода про асоціацію між Україною та ЄС у сфері торгівлі / EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП". Цю програму GIZ успішно впроваджує з 2021 року.

Нагадаємо, на Конференції у Берліні також було підписано угоду між ЄБРР та ПриватБанком щодо портфельних гарантій для кредитування бізнесу на 400 млн євро.

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