Банки прогнозируют рост спроса на кредиты

Банки ожидают роста спроса на все виды корпоративных и розничных кредитов и увеличения объемов кредитного портфеля. Такие прогнозы высказаны по результатам ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Среди основных факторов, влияющих на спрос, в НБУ называют рост спроса на кредиты со стороны МСП и рост спроса на кредиты среди населения, что обусловлено улучшением потребительских настроений, лучшими перспективами рынка недвижимости и низкими процентными ставками по ипотеке.

В то же время, в банке добавили, что закредитованность населения самая низкая с 2016 года.

Во II квартале банки ужесточали стандарты кредитования для крупных предприятий, оставив неизменными стандарты для МСП. На III квартал планируется усиление стандартов для валютных кредитов, однако для МСП и долгосрочных ссуд стандарты будут смягчены. Продолжится также смягчение стандартов потребительского кредитования.

В НБУ подчеркнули, что уровень одобрения заявок на корпоративные ссуды во II квартале уменьшился, за исключением кредитов МСП. Банки применяли более консервативный подход к сумме ссуд и требований к залогу для крупных предприятий. В то же время уровень одобрения заявок на кредиты для населения вырос благодаря ослаблению залоговых требований для ипотеки, увеличению объема кредитов и снижению процентных ставок и комиссий для потребительских ссуд.

В III квартале банки ожидают повышения спроса на все виды корпоративных кредитов, кроме ссуд в иностранной валюте, и прогнозируют увеличение спроса на все виды розничных кредитов.

Долговая нагрузка предприятий во II квартале оценивается как средняя, а закредитованность населения самая низкая за всю историю наблюдения с III квартала 2016 года.

Украинский бизнес получит более доступное финансирование

Сбербанк и немецкая правительственная компания международного сотрудничества GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) договорились о предоставлении банка всесторонней специализированной технической и финансовой помощи, направленной на расширение доступа микро-, малого и среднего бизнеса (ММПБ) к финансовым услугам.

Сотрудничество между Сбер и GIZ будет продолжаться в рамках реализации программы "Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере торговли/EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП". Эта программа GIZ успешно внедряется с 2021 года.

Напомним, на Конференции в Берлине также было подписано соглашение между ЕБРР и ПриватБанком по портфельным гарантиям для кредитования бизнеса на 400 млн евро.

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