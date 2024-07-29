ПриватБанк выдал первые кредиты по льготной программе "Источники энергии"

ПриватБанк выдал первые кредиты по программе "Источники Энергии" для установки солнечных и ветровых электростанций. Заем был предоставлен супругам из Кременчуга, которые планировали приобрести систему альтернативного электропитания для дома. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что супруги получили кредит на сумму 200 000 гривен, а средства уже перечислены продавцу солнечных панелей согласно счету-фактуре. Они готовятся к установке оборудования.

Напомним, 22 июля ПриватБанк начал принимать заявки от клиентов на новую кредитную программу "Источники Энергии" для украинцев, планирующих установить солнечные и ветровые электростанции.

Клиенты ПриватБанка могут получить кредит на приобретение и установку солнечных или ветровых гибридных систем мощностью до 10 кВт для собственных жилых домов или коттеджей площадью до 250 кв.м. Государство полностью компенсирует проценты по этому кредиту. Заявку можно подать онлайн на сайте банка, где предварительное решение будет предоставлено в течение двух минут.

ПриватБанк кредитует "Источники Энергии" без залога на срок от 1 до 5 лет. Сумма кредита составляет от 100 до 480 тыс. грн, авансовый взнос от 10% от стоимости оборудования.

ПриватБанк предоставляет бизнес-кредиты

ПриватБанк также открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.

Микро и малый бизнес может получить до 10 млн грн, причем кредиты до 1 млн грн финансируются без залога сроком до 2 лет, а кредиты от 1 до 10 млн грн до 5 лет (с залогом оборудования или другого имущества). Для клиентов среднего и корпоративного бизнеса доступны кредиты на суммы от 10 млн грн сроком до 5 лет.

Также ПриватБанк упразднил комиссию за выдачу таких кредитов и установил минимальный аванс на уровне от 10% стоимости оборудования.

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