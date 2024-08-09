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“Оплати частинами”: ПриватБанк запустив новий функціонал для продажів в інтернеті
Відтепер продавці в інтернеті можуть надавати своїм покупцям унікальну можливість оплати покупок одночасно карткою та у “Оплату частинами”/”Миттєву розстрочку”.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Як використовувати новий функціонал
Зазначається, що для використання нового функціоналу торговцю необхідно активувати його в налаштуваннях особистого кабінету “Оплати частинами“.
Після цього клієнти магазину зможуть сплачувати вартість купівлі частково власними коштами з картки, а залишок оформити в “Оплату частинами” чи ”Миттєву розстрочку”.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Це дозволить не лише залучати нових клієнтів з лімітом “Оплати частинами”, а ще й утримувати тих, в кого його не вистачає", - зауважують в ПриватБанку.
Там додають, що такий сервіс доступний для торговців в інтернет-магазинах, соціальних мережах, торговельних майданчиках.
У ПриватБанку уточнюють, що продавати можна як техніку, одяг, меблі, товари для дому, так і навчання, курси та безліч інших товарів.
Детальніше про програму “Оплата частинами” та “Миттєва розстрочка” за посиланням.
Підприємці можуть продавати товари у розстрочку через ПриватБанк: як це зробити
Нагадаємо, українські підприємці та малий бізнес можуть продавати свої товари та послуги у розстрочку через бота ПриватБанку @Privat_Invoice_bot.
Підприємці - клієнти ПриватБанку для оформлення оплати товарів у розстрочку з “Оплатою частинами” можуть виставити миттєвий рахунок клієнту прямо з компьютера чи смартфона продавця через Telegram-бота.
Покупець здійснює покупку в межах доступного йому ліміту кредитування, підтвердженого банком, а оплачує рахунок за допомогою "Приват24".