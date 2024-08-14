Приймати чайові з картки тепер можна через смартфон у застосунку "Термінал"

ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування. Відтепер приймати "на чай" з картки можна через смартфон у застосунку Термінал.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, який допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфону.

"Ми продовжуємо додавати нові функції до Терміналу і сьогодні користувачам застосунку окрім прийому оплати, фіскалізації платежів, доступний легендарний сервіс цифрових чайових, який до цього працював лише на традиційних торгових терміналах", - зауважив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

Цифрові чайові в POS-терміналах

Цифрові чайові в POS-терміналах ПриватБанку працюють вже багато років, щомісяця українці завдяки цьому зручному сервісу залишають майже 100 тисяч безготівкових подяк офіціантам кавʼярень, кафе та ресторанів.

Як пояснюють у ПриватБанку, цифрові чайові - це додаткова транзакція при розрахунку на смартфоні у застосунку Термінал. Відвідувач сам вибирає, скільки залишити "на чай", і гроші зараховуються на картку офіціанта.

У фінустанові повідомили, що підключити сервіс можна в особистому кабінеті застосунку Термінал - "Додаткові сервіси" - ставите прапорець навпроти послуги "Чайові" - вводите номер картки офіціанта, який буде отримувати чайові. Для зручності кожен офіціант може ввести номер власної картки. Детальніше про підключення можна дізнатися за посиланням.

Українські підприємці зможуть приймати безготівкові оплати смартфоном

Застосунок Термінал ПриватБанку дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфону.

3 початку 2024 кількість активних мерчантів застосунку Термінал ПриватБанку зросла на 5.6 тисяч, а загалом застосунок встановили більш ніж на 45 тисяч пристроїв.

Цього року за допомогою Терміналу українці вже оплатили майже 10 мільйонів покупок на суму понад 3.9 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року ПриватБанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування - 420 тисяч. Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).

В червні 2024 року ПриватБанк відкрив можливість інтеграції застосунку "Термінал" для приймання безготівкових платежів зі смартфонів на Android та iOS в інші застосунки та програми.