Українці за півроку оплатили картками 1,6 млрд покупок: на що витрачають кошти

За перші півроку 2024 через мережу ПриватБанку українці оплатили картками 1,6 млрд покупок, що на третину більше, ніж минулоріч. Найбільше було витрачено грошей на купівлю продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

1,6 млрд покупок на суму 451 млрд грн

Зазначається, що у 2024 українці все частіше купують товари та послуги з оплатою банківськими картками і гаджетами, а не готівкою.

Тому у ПриватБанку постійно працюють над розширенням мережі безготівкової оплати та новими технологічними рішеннями прийому карткових платежів.

За даними статистики банку, за перші 6 місяців 2024 через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили 1,6 млрд покупок на суму 451 млрд грн, що на 27,3% більше, ніж за перше півріччя 2023 року (1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

На що українці витрачають кошти

Як повідомляють у ПриватБанку, з початку 2024 українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування - частка оплат в продуктових магазинах та супермаркетах в загальному обсязі безготівкових оплат українців за півроку становить 44%, що на 1,5% менше ніж у першому півріччі 2023 року.

На другому місці за обсягом карткових витрат - покупка ліків та товарів для здоровʼя, яка у 2024 в споживчому кошику українця становить 6,6%. На третьому - оплата в закладах громадського харчування - 6,4%, витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо - 4,2%.

Крім того, у ТОПі товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також товари для дому (4% споживчого кошику), електроніка та побутова техніка (3,8%), витрати на транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).

Приватбанк запустив програму знижок і кешбеку "Привіт"

Приватбанк запустив нову програму персональних знижок та кешбеків для клієнтів. Спеціальні пропозиції для кожного користувача підбиратиме штучний інтелект, ґрунтуючись на персональних характеристиках кожного користувача.

Вже у травні понад 18,5 мільйонів клієнтів фінустанови отримали пропозиції вигідних покупок та персональних знижок і кешбеків від топових українських брендів та компаній в новій програмі лояльності "Привіт", що тепер є у кожному Приват24.

Щоб заощаджувати кошти, достатньо активувати пропозицію в програмі "Привіт" та відразу ж отримувати кешбеки та робити покупки зі знижками. Кількість активованих пропозицій не обмежена.