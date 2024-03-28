Ускоритель роста: почти половина кредитов бизнеса предоставлена аграриям

Кредиты агросектора составили почти половину всего корпоративного финансирования в 2024 году

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Конкуренция банков за клиентов в агросекторе только усиливается. Однако эта борьба для банкиров не нова — предприятия агросектора уже около 10 лет остаются самыми желанными заемщиками для банков. Даже во время Великой войны. Банки активно кредитуют «аграрку» не только в рамках госпрограмм.

Агро – в приоритете

Так, по данным Кабмина, в течение 2023 г. почти 14 тыс агрохозяйств получили банковских кредитов почти на 79 млрд грн. То есть средняя сумма кредита в одни руки составляет 5,6 млрд грн.

В частности, по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9» – почти 11 тыс. хозяйств профинансировано на 44,5 млрд грн. "Средний чек" лишь немного превышает 4 млрд грн. Напомним: всего в рамках этой госпрограммы за 2023 год бизнес получил около 100 млрд грн. То есть кредиты аграриям составили почти половину всех выдач. Вместе с тем следует отметить, что доля агро в структуре несколько сократилась с 52 до 48%.

С начала войны аграрии в рамках госпрограммы получили более 36 млрд грн в поддержку посевной. Львиная доля кредитов предоставляется для пополнения оборотных средств. На втором месте – финансирование покупки сельхозтехники. Банкиры отмечают, что в условиях сложной логистической ситуации каждый фермер задумался о приобретении собственного транспорта для перевозки урожая. Именно поэтому банки получают много запросов на финансирование покупки тягачей, прицепов, полуприцепов. Причем на фоне роста спроса клиенты готовы покупать не только новую, но и подержанную технику.

Официального рейтинга среди «агробанков» не существует, однако известно, что с «аграркой» охотно работают все банки: как государственные, так и частные, в том числе иностранные.

От льготного – к рыночному

В Нацбанке констатируют, что кредитование агросектора в последнее время базируется на программе 5-7-9%, однако уже в ближайшей перспективе возможны значительные изменения.

Об этом недавно заявила Первин Дадашова, директор департамента финансовой стабильности НБУ. По ее словам, данная программа является тем финансовым ресурсом, который обеспечивал критические потребности аграриев 2022 года, а сегодня позволяет фермерам шире использовать средства.

В Нацбанке отмечают, что ситуация в агросекторе остается сложной. Но аграриям идут навстречу в Кабмине, пытаются найти пути сохранения льготных условий кредитования по программе, по крайней мере, для тех соглашений, которые были заключены ранее. «Но в текущей ситуации, особенно ввиду залога для кредитов и открытия фонда частичного гарантирования, следует думать о возможностях кредитования не только по программе «5-7-9%», но и на общих основаниях», – отмечает служащая Нацбанка. Она добавила, что сегодня это становится возможным, ведь в целом ставки по кредитам снижаются полгода подряд и в январе упали ниже 18% годовых. В НБУ признают этот процент достаточно высоким, но отмечают, что тренд идет в сторону приемлемых условий для клиентов.

Под залог земли

По данным НБУ, уже по состоянию на начало 2024 г. прослеживается тенденция к возобновлению обычных рыночных практик кредитования аграриев. Это означает, что ссуды для аграриев возможны и будут предоставляться в будущем не только в рамках существующих государственных программ.

В частности, отмечается, что кредитование под залог земли сельхозназначения в Украине оживилось еще в ІV квартале 2023 г. «Раньше банки заключали единичные соглашения на небольшие объемы, – отметила Первин Дадашова. – Однако сейчас, учитывая темпы роста кредитования в соответствующем сегменте, банки активнее тестируют этот продукт».

Ожидается, что дальнейшее развитие кредитования аграриев будет способствовать началу работы Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Это небанковское финансовое учреждение, учрежденное Кабмином. Создание Фонда стало возможным благодаря сотрудничеству Минагрополитики, ЕС и Всемирного банка. Деятельность направлена на поддержку фермеров, возделывающих до 500 га земли.

По замыслу эта гарантия будет перекрывать недостаток обеспечения для получения требуемой суммы кредита. Кроме того, обеспеченность кредита более качественным залогом будет стимулировать дальнейшее снижение рыночных кредитных ставок. Это в свою очередь расширит возможности аграриев привлечь средства на поддержку и развитие бизнеса.

«Земля – это качественное обеспечение, ведь в большинстве регионов нет рисков минирования или разрушения в результате войны, как, например, для сооружений или оборудования, – уверяет Первин Дадашова. – Коэффициент ликвидности (этого залога – авт.) можно повысить с текущих 35% до 50%, о чем свидетельствует статистика, имеющаяся в Нацбанке. Сейчас мы готовим соответствующие изменения в нормативно-правовые акты».

Ожидание рынка

Ожидания участников рынка больше приземлены. Так, в 2024 году банкиры ожидают дальнейшую трансформацию сегмента агрокредитования. Речь идет о том, что в 2022 году банки рефинансировали заемщиков на один-два сезона для возможности возобновления ими операционной деятельности. С конца 2023 г. уже должны были начаться платежи для снижения долга по таким кредитам. Однако на практике далеко не все клиенты смогут в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства. Следовательно, одной из задач 2024 г. станет качественное проведение второго этапа реструктуризаций.

Интересно также, что ожидается дальнейшее перераспределение рынка кредитования агропроизводителей между государственными и частными банками с украинским капиталом: они будут отвоевывать долю рынка у банков с иностранным капиталом, которые в условиях войны будут держать стратегию нероста портфеля.

Ну, и, наконец, еще одним трендом станет дальнейший рост долговой нагрузки агропроизводителей и увеличение доли банковского финансирования в структуре посевной бюджета.