"Уже пора изменения финансовой системы и золотого стандарта", - Владимир Носов, WhiteBIT

Человечество подходит к этапу смены финансовой системы и, соответственно, изменению золотого стандарта. Им будут являться цифровые активы. Более того, для молодого поколения Bitcoin уже является новым золотом – привлекательным, надежным и ценностным инвестиционным инструментом. Значение, роль и влияние цифровых активов на повседневную жизнь человечества со временем будет только расти.

Об этом в интервью YouTube-каналу "О бизнесе и инвестициях" рассказал основатель и CEO одной из самых крупных криптовалютных бирж Европы родом из Украины WhiteBIT Владимир Носов.

“Мир ускорился. Все вокруг меняется. Финансовая система наиболее бюрократизирована, на ней многое связано, и изменить ее сложнее всего. Но теперь пришло время ее смены, как и, в том числе, изменения золотого стандарта. Молодые люди, выросшие в высокотехнологичную информационную эпоху киберспорта, мессенджеров, инстаграмму, тиктоку, блоггеров тоже изменились. Это совершенно новое поколение. Надо понимать – во всех властных инстанциях поколение изменится. Через 30-40 лет эти люди будут депутатами, министрами. И если ты им скажешь: давайте закрепим нашу национальную валюту золотым стандартом, они этого не поймут” , – объяснил Владимир Носов, добавляя, что для этого поколения новым золотом уже Bitcoin.

По его словам, прогнозы, что через 5-10 лет стоимость Bitcoin превысит 100 тысяч долларов, а то и больше – вполне реальная перспектива.

"Это о математике. В мире 8 миллиардов людей, а биткоинов только 21 миллион. И больше их не станет. Учтем, что значительная часть этих биткоинов утеряна. Сколько в мире людей могут иметь целый биткоин? Достаточно небольшое количество. Учитывая редкость Bitcoin как товара и при условии увеличения аудитории, мотивированной на покупку Bitcoin, его стоимость может существенно прибавить в цене", - убежден Носов.

“Это сейчас для человека, владеющего 1 Bitcoin, средств не очень много, около 27 тысяч долларов. Это существенно, но когда Bitcoin обойдется, например, в 1 миллион долларов, тот, у кого будет 1 Bitcoin, будет иметь 1 миллион. Проблема в том, что никто не держит Bitcoin и продает его раньше. Потому что люди, к которым приходят деньги, у них дрожат руки. Они хотят быстро заработать, а в итоге теряют” , – отметил Владимир Носов.

Можно пять лет работать на репутацию и за один час все просадить Владимир Носов основатель и CEO WhiteBIT

Также основатель и CEO WhiteBIT поделился подробностями запуска компанией собственного блокчейна WB Network, работающего на алгоритме консенсуса Proof-of-Authority (PoA). WB Network уже прошел аудит Hacken и получил самую высокую оценку, свидетельствующую о полной безопасности собственного блокчейна WhiteBIT. Базовой монетой блокчейна стал повышенный WBT – WhiteBIT Coin.

“Есть куда расти. И мы идем по этому пути. Я очень надеюсь, что наши клиенты, наше коммьюнити это видят. И нам еще долго будет чем удивлять нашу аудиторию. Но уже сегодня наличие собственного блокчейна развязывает нам руки по поводу многих полезных интеграций. Более того, скажу, что мы будем работать с проектами, чтобы они размещались на нашем блокчейне. К примеру, Launchpad от WhiteBIT предлагает владельцам WhiteBIT Coin (WBT) эксклюзивную возможность приобрести токены перспективных криптовалютных проектов по фиксированной цене до их выхода на рынок. Это в свою очередь повышает спрос на WhiteBIT Coin”, – резюмировал Владимир Носов.