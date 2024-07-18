В какие инструменты лучше инвестировать в Украине. Рассказывает Тарас Козак, "УНИВЕР"

Почему украинцы активно покупают ОВГЗ в гривне и инвалюте? Зачем системный бизнес выпускает корпоративные облигации? Сколько денег можно заработать в разных инвестинструментах? Как лучше составить инвестиционный портфель во время войны? Об этом в интервью Delo.ua рассказывает Тарас Козак, президент инвестиционной группы "УНИВЕР".

Родился 1 мая 1970 года в Дрогобыче.



Окончил с отличием Московский государственный университет по специальности "Прикладная математика".

Окончил с отличием Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление".

Доктор философии в области государственного управления (Киевский национальный университет).

Более 20 лет работал в иностранных компаниях, в частности в Австрии, Швейцарии, России, Великобритании.

В 2005 году основал инвестиционную группу "УНИВЕР".

В 2015-2019 годах являлся заместителем руководителя Общественного совета при Министерстве финансов.

С 2020 года депутат Киевсовета от партии "Голос". Досье (Приховати)

Об изменениях для украинских инвесторов во время войны

Как за 2,5 года войны изменилась ситуация для украинских инвесторов?

– Давайте вспомним, как изменился рынок инвестирования за последние годы. Где-то в 2018 году украинские инвесторы могли легко и удобно вкладывать деньги на иностранных рынках. Это стало возможным потому, что НБУ разрешил физическим лицам официально выводить средства за границу, в частности с целью инвестирования. Тогда же украинские брокеры могли открывать счета для наших граждан, чтобы клиенты инвестировали деньги в разные инструменты на иностранных рынках.

Все это происходило легально, просто и удобно. Дело в том, что люди могли инвестировать деньги в современные популярные инструменты, например в акции Coca-Cola, Apple или Tesla. При этом инвесторы оставались в украинском юридическом поле. А украинский брокер предоставлял необходимые отчеты в украинскую налоговую. То есть, для клиента снималось большое количество сложных вопросов: например корректно посчитать доходы, начислить налоги и уплатить их. Такой возможностью воспользовалось большое количество инвесторов, наверное, больше десяти тысяч. Общий объем таких инвестиций, по моим оценкам, превышает $20 млн.

После 24 февраля 2022 г. эти возможности для инвесторов ограничили. Те средства, которые до начала вторжения находились на счетах иностранных брокеров, там остались. То есть, украинские инвесторы могли и дальше использовать эти деньги для инвестирования.

Что же изменилось? Во время войны украинцы могут и дальше выводить за границу деньги, которые используют, в частности, для инвестиций. Но процесс вывода средств очень усложнился, да и объемы таких транзакций имеют ограничения до 100 тыс. грн в месяц. Поэтому украинские брокеры не предоставляют услуги по выводу денег из Украины.

Какие инвестиционные инструменты сейчас остаются для людей оптимальными с точки зрения доходности?

– Раньше украинские инвесторы, работавшие с фондовыми инструментами, преимущественно вкладывали деньги в американские ценные бумаги. Это акции компаний, индексные фонды, производные инструменты. То есть физические и юридические лица из Украины, которые инвестировали в такие инструменты, стали значительно более финансово грамотными. Они используют в своих портфелях разные виды инвестиций, которые сейчас присутствуют на фондовых рынках Европы, США, Японии, Сингапура и даже Китая.

Чтобы продолжить инвестирование за границей, украинцы выводят деньги за границу и во время войны. Для этих целей используются разные – как легальные, так и серые – методы:

кто-то выводит деньги за границу в пределах 100 тыс. грн в месяц,

кто-то вывозит деньги наличными до 10 тыс. евро при пересечении границы,

кто-то использует криптовалюты, какие-то взаимозачеты и т.д.

Считаю, что такие действия на грани закона, ведь НБУ не случайно ограничил возможности для вывода валюты за границу, поскольку этот тренд отрицательно сказывается на устойчивости украинской экономики во время войны. Но каждый украинец принимает решения и несет ответственность за свою инвестиционную политику.

В то же время, среди населения увеличился спрос и на инструменты, работающие в Украине. Это подтверждает статистика об увеличении количества уникальных счетов украинцев в "Расчетном центре" (клиринговая организация принадлежит НБУ – прим.авт.). Если в начале 2022 года таких счетов было около 25 тыс., то к середине 2024 года этот показатель вырос до 190 тысяч. То есть количество счетов выросло почти в 8 раз.

Об ОВГЗ и оптимальной инвестиционной стратегии

Остаются ли инвестиции в ОВГЗ такими же интересными для украинцев, как и в начале 2022 года?

– В начале полномасштабной войны рост объемов инвестирования в Украине был очень заметным. Так, в начале 2022 года объемы инвестиций украинских физлиц в ОВГЗ составляли около 25 млрд грн. Сегодня этот показатель вырос до 63 млрд. грн. То есть за время войны объемы инвестиций в ОВГЗ увеличились в 2,5 раза.

Почему военные ОВГЗ были так популярны? Люди активно покупали облигации через инвестиционные фирмы и банки, потому что хотели поддержать армию. Благодаря этому, украинский бюджет получил деньги, которые очень нужны для финансирования различных мероприятий военного направления.

Следует напомнить, что в начале войны инвесторы могли приобрести только военные облигации. Дело в том, что 24 февраля 2022 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила постановление, согласно которому в Украине были полностью остановлены все торги. Так что купить можно было только военные ОВГЗ.

Первые полгода полномасштабного вторжения любые инвестиционные операции можно проводить только с разрешения Нацкомиссии. То есть на каждую операцию приходилось получать индивидуальное разрешение от НКЦБФР. Это были единичные случаи, где-то несколько операций в месяц.

Ситуация изменилась в августе 2022 года, когда ограничения торгов на фондовом рынке Украины были сняты. С этого времени объемы инвестиций в ценные бумаги начали постепенно расти. Как результат, сегодня объемы операций достигли довоенного уровня – десятки миллиардов гривен в месяц, а по некоторым параметрам – даже превышают эти показатели. И это важный тренд: украинские продолжают инвестировать в ценные бумаги, несмотря на сложную ситуацию в экономике страны.

Как правильно выбирать инвестиционную стратегию во время войны?

– Важно, что во время войны украинцы не боятся рисков и заинтересованы в увеличении количества разнообразных финансовых инструментов. Это верный подход, ведь инвестор всегда должен диверсифицировать свои активы, поскольку экономическая ситуация в Украине малопрогнозируема.

Безусловно, в такие периоды, как сейчас, инвесторам следует иметь часть активов за рубежом или хотя бы сохранять определенную долю денег в иностранной валюте в Украине. В нашей стране есть определенные финансовые инструменты, связанные с евро или долларом. И это оберегает средства инвестора от рисков резкой девальвации гривны.

При этом следует понимать, что нет типичных инвесторов. Каждый человек закрывает свои потребности и зарабатывает по-разному, формирует индивидуальные планы и т.д. А если нет среднего портрета инвестора, то нет универсальных портфелей для инвестирования. То есть невозможно сказать всем инвесторам, как лучше диверсифицировать свои сбережения, сколько процентов оптимально держать в ОВГЗ, акциях американских эмитентов, золоте и т.д. Всегда такие портфели формируются индивидуально, а помочь этим вопросам могут брокеры, финансовые консультанты, инвестиционные эксперты.

Лично я рекомендую каждому украинцу держать часть активов в гривневых инструментах, потому что мы живем в Украине и тратим деньги в национальной валюте. Но важно, чтобы доходность по гривневым инструментам превышала инфляцию, которая была в 2023 году и ожидается в 2024 году. Таких инструментов много, просто нужно выбирать их под свои нужды, балансируя между надежностью и доходностью.

Об инвестициях в инвалютные инструменты

Вы уже сказали, что в начале войны популярны были гривневые ОВГЗ. Сейчас украинцы покупают больше ценных бумаг в гривне или в инвалюте?

- Распределение инвестиций украинцев между ОВГЗ в гривне и инвалюте выглядит так: где-то 48-52% в нацвалюте, остальное – в долларах или евро. То есть когда украинцы диверсифицируют свои накопления в ОВГЗ, они часто покупают облигации в гривне и инвалюте в пропорциях 50х50.

Рискованно ли инвестировать в гривневые ОВГЗ? Нет. Дело в том, что доходность облигаций в гривне в основном выше, чем ожидаемая или фактическая девальвация и инфляция. Это стало возможным благодаря монетарной политике НБУ.

Приведу пример. Представим, что инвестор накануне 24 февраля 2022 года приобрел на определенную сумму гривневые ОВГЗ. Дальше он реинвестировал все доходы в новые ценные бумаги в гривне. В результате, сегодня он может на эти средства купить больше долларов, чем мог приобрести инвалюты до начала войны. Это значит, что доходность, полученная за гривневые ОВГЗ, превышает существующую девальвацию, хотя она и была очень значительна.

Для понимания. Сегодня девальвация нацвалюты составляет около 33%. То есть гривна потеряла где-то треть своей стоимости. В то же время доход по облигациям в гривне достиг отметки в 50%. То есть, доходность гривневых ОВГЗ все равно выше уровня девальвации нацвалюты.

Какие инвестиционные инструменты в гривне, кроме ОВГЗ, можно приобрести в Украине?

– Сейчас украинцы могут выбирать для инвестирования инструменты с фиксированной доходностью, в частности, корпоративные облигации. Тем более что на рынке есть интересные предложения. К примеру, в 2023 году "Новая почта" выпустила облигации с доходностью в 23-24%. Также ценные бумаги можно приобрести от "Novapay" (дочерняя компания "Новой почты"), "Руш" (владелец сети магазинов "EVA") и т.д.

Есть и более рискованные инструменты. В частности, группа компаний Access Finance выпустила облигации под 26-28% годовых.

Здесь следует отметить, что в отличие от ОВГЗ, доходы по корпоративным облигациям облагаются налогом. Для понимания: человек должен заплатить с дохода от корпоративных облигаций 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, а по доходам от ОВГЗ – ничего.

Но даже учитывая особенности налоговой нагрузки, инвестиции в корпоративные облигации все равно остаются интересными для физлиц. К примеру, если ценные бумаги имеют доходность в 26-28% годовых, после уплаты налогов человек получает чистый доход в 21-23%. Поэтому неудивительно, что украинцы проявляют интерес к приобретению таких облигаций.

А что украинцы могут выбирать из привязанных к инвалюте инструментов?

– Если говорить о валютных ОВГЗ, они приносят значительно более низкую доходность, чем в гривне. Так, облигации в долларах предлагают 4-4,5% годовых, в евро – 3-3,5%. Но несмотря на низкую доходность, если инвесторам важно оградить деньги от девальвации или диверсифицировать свои сбережения по разным инструментам, стоит покупать валютные ОВГЗ.

Также украинцы могут рассмотреть другие инструменты, привязанные к иностранным валютам. В частности, ресторанный холдинг "!Fest", известный десятками своих ресторанов во Львове и по Украине, в частности, сетью "Пьяная вишня", выпустил интересные облигации. В этом инструменте доходность 8% и привязана к доллару. То есть инвестор получит доход в гривне, но процент увеличен на уровень девальвации.

На регистрации в НКЦБФР находятся облигации группы компаний Novus по эмиссии на 400 млн грн. Аналогичные процедуры проходят несколько компаний.

Все эти тренды говорят о том, что украинцы интересуются финансовыми инструментами, как в гривне, так и в иностранной валюте. На украинском рынке достаточно предложений для инвесторов. Поэтому нужно только выбирать надежные варианты для минимизации рисков.

О мотивации бизнеса выпускать собственные ценные бумаги

Почему крупные компании производят корпоративные облигации во время войны?

– Во время войны украинский бизнес может получать средства на развитие в основном через банки. Финучреждения кредитовали компании в основном через государственные программы, например, 5-7-9. В таких предложениях правительство удешевляло кредитную ставку для бизнеса. То есть бизнес мог взять деньги в кредит под 5-7-9% годовых. А некоторые компании, например из агросектора, могли привлекать средства даже под 0%.

Кажется, условия должны быть достаточно интересными для бизнеса. Но оказалось, что желающих получить такое доступное финансирование очень много. Как результат, в бюджете было недостаточно средств для компенсации процентов, правительство задерживает выплаты банкам. Вообще возникала опасность, что компании, принимавшие кредиты по программе 5-7-9, будут вынуждены платить все проценты по кредитам, а это на уровне 18-20%.

Кроме того, государственные кредитные программы оказались неудобными для бизнеса потому, что такими возможностями могли воспользоваться предприниматели только из приоритетных сегментов экономики. Речь идет об агросекторе, строительстве инфраструктуры и проч. Таким образом, большое количество бизнеса – финансовые, факторинговые, лизинговые компании – не могли принимать участие в государственных кредитных программах.

Но у украинского бизнеса есть планы развития даже в условиях войны. К примеру, сейчас "Новая почта" строит огромные логистические центры. Такие проекты дорого обходятся. Поэтому в 2023 году компания выпустила корпоративные облигации и привлекла от инвесторов 1,6 млрд. грн.

По такому пути идут и другие системные компании. Бизнес выпускает корпоративные облигации с рыночной доходностью и привлекает деньги от инвесторов. Украинцы уверены, что крупный бизнес получит доход и выплатит все деньги. И пока проблем с выплатами не было. Поэтому компании выбрали именно такой путь развития и привлечения денег в войну.

Вообще во всем мире привлечение средств через выпуск облигаций остается для бизнеса одним из основных вариантов развития. Такой путь часто дешевле и удобнее, чем получение кредита в банках, которым еще нужно предоставить залог под кредитные средства и множество подтверждающих документов. Поэтому, думаю, в Украине и дальше будет развиваться практика выпуска корпоративных облигаций.

Как украинцы могут покупать корпоративные облигации?

– Украинцы могут покупать такие бумаги онлайн через инвестиционные фирмы. Согласно новому закону Украины №738-ІХ "О рынках капитала и организованных товарных рынках", сейчас все торговцы ценными бумагами изменили название и стали инвестиционными фирмами. В Украине работает 5-6 таких организаций, среди которых УНИВЕР, ICU, БTC, Kинто и т.д. Аналогичные услуги предлагают клиентам банки Приватбанк, Monobank (Universalbank), ОТП Банк, Sense bank, "Укргазбанк" и т.д.

Инвесторы могут приобрести ОВГЗ и другие облигации как в инвестфирмах, так и в банках. Процедура проводится онлайн – через приложения или кабинеты на сайтах. Подтверждение сделки, как правило, организовано через Diia. Все это очень удобно людям, еще 2-3 года назад не было таких возможностей.

В результате человек может приобрести бумаги от одной штуки. Стоимость облигации – 1000 грн. Когда инвестор получает деньги, он может реинвестировать доход в новые бумаги.

Также украинцы могут покупать разные инструменты через инвестфонды, которыми управляют украинские компании по управлению активами (КУА). В Украине работает около 20 таких организаций, которые предлагают инвестировать в сертификаты или акции фондов широкой общественности инвесторов. Среди таких фондов – Inzhur, "Твоє коло", "Ґрунтовно", которые вкладывают средства инвесторов в недвижимость и землю. Также фонды в управлении КУА УНИВЕР, ОТП Капитал, Кинто вкладывают привлеченные средства в украинские облигации или другие финансовые инструменты.

О рисках дефолта корпоративных облигаций

Насколько высок риск дефолта по корпоративным облигациям во время войны? Есть ли у инвесторов шансы вернуть деньги в случае дефолта корпоративного эмитента?

- Надо понимать, что у любого долга есть риск невозврата. Невозврат денег – это и есть своего рода дефолт. Заемщик может не отдать средства по разным причинам, например:

Финансовые трудности.

Банкротство.

Заемщик исчез.

Идет война.

Другие форс-мажоры.

В общем невозвращение долга – это достаточно типичная ситуация.

Когда банки кредитуют, они согласно нормативам обязаны устанавливать резерв на возможные потери по ссудам. Этот резерв составляет минимально 1%. Больше рисков – больше процентов резервирования.

Даже государства часто не возвращают долг. То есть страны никуда не исчезают, но смена в правительстве, сложная экономическая ситуация, пандемии могут приводить к реструктуризации, отсрочке выплат, изменениям процентной ставки, списанию частично долга или к отказу платить долги.

Вот несколько примеров:

Аргентина прошла через множество реструктуризаций и технических дефолтов.

Украина провела реструктуризацию долга с частичным списанием в 2015 году, репрофайлинг – в 2022 году. Тогда произошло смещение выплат на 2 года. А в этом году наше государство, по требованию МВФ, должно провести реструктуризацию по евробондам.

Напомним, репрофайлинг - это изменение условий долговых обязательств, таких как сроки выплат или процентные ставки, чтобы сделать долг более управляемым для заемщика.

Теперь переходим к коммерческому долгу. В 2008-2009 годах украинский рынок облигаций был достаточно развит. Были десятки выпусков разных облигаций и по огромной доле этих бумаг были дефолты.

Как это выглядело? Компании-заемщики просто исчезали или меняли свое название. То есть, предприниматели оставались в бизнесе, массово "кидали" инвесторов, переписывали активы на другую компанию, продолжали вести бизнес. Логично, что сегодня инвесторы переживают, что подобная ситуация может повториться.

По моему мнению, сейчас вероятность такого обмана инвесторов сильно уменьшилась по ряду причин:

В стране гораздо лучше стала работать судебная система. У Украины появился надлежащий финансовый мониторинг. То есть, когда средства переводят с одной компании в другую, банк всегда проверит происхождение денег, нет ли нарушений закона, обмана инвесторов и т.д. НКЦБФР тщательно проверяет компании, желающие провести выпуск облигаций и следит за вторичным оборотом таких ценных бумаг.

Как Нацкомиссия проверяет корпорации, что хотят привлечь средства для развития бизнеса путем выпуска облигаций?

– Сегодня НКЦБФР четко разделяет два варианта выпуска корпоративных облигаций – непубличные и публичные размещения. Что это значит?

Непубличное размещение. В этом случае количество инвесторов не может быть больше 150 человек, но и контроль здесь меньше. Такие бумаги нельзя предлагать публично, в частности через рекламу. Также есть определенные ограничения для инвесторов, имеющих доступ к этому инструменту. К примеру, это может быть минимальная сумма инвестиций. Такие оговорки созданы специально для того, чтобы не пострадало большое количество рядовых инвесторов, а использовать этот инструмент могли только опытные инвесторы.

Публичное размещение – это когда количество инвесторов может быть больше 150 человек. При этом приобрести ценные бумаги может любой инвестор без ограничений.

Могу сказать, что защита инвесторов стала значительно мощнее при публичном выпуске облигаций. Перед выпуском ценных бумаг НКЦБФР тщательно анализирует эмитента, поручителя, андеррайтера, организатора, аудиторский отчет компании и т.д. Такие методы позволяют выпускать на фондовом рынке облигации корпорациям, которые с большой долей вероятности смогут выполнить свои обязательства. Поэтому считаю, что сегодня украинские инвесторы в облигации стали гораздо более защищенными.

О механизмах защиты прав инвесторов

Какие еще механизмы помогают защитить деньги инвесторов, если покупают корпоративные облигации?

- Вообще на рынке ссуд есть такое понятие, как recovery rate или ставка возврата. Что это значит? Если компания проходит дефолт, тогда recovery rate дает понимание сколько процентов от инвестированных средств человек сможет вернуть.

Раньше ставка возврата в Украину была ноль, это ненормальная ситуация. Дело в том, что после банкротства компании инвесторы ничего не получали, ведь у банкрота обычно не было денег даже на уплату налогов.

Сегодня recovery rate значительно выше. Не могу сказать точно в цифрах, ведь в Украине не было в последнее время никаких дефолтов. Но, опираясь на результаты работы Фонда гарантирования вкладов, уровень recovery rate должен быть где-то 50-70% от суммы инвестиций. Так что если компания обанкротится, тогда останутся активы, чтобы можно было частично вернуть долги инвесторам.

А что делать в случае, когда инвесторам нужно обращаться в суд, чтобы вернуть деньги, инвестированные в корпоративные облигации?

– Еще один важный механизм появился в 2021 году после принятия Закона "О рынках капиталов". Речь идет о так называемом администраторе по выпуску облигаций. Что это такое?

Когда эмитент допускает какую-нибудь несвоевременную выплату по купону, владельцы облигации могут выбрать себе администратора по этому выпуску. Это может быть инвестиционная компания, банк, юридическая компания. Они могут отстаивать интересы инвесторов по законным основаниям.

Раньше каждый инвестор должен был идти в суд. Конечно, когда человек инвестирует 20 тыс. грн, в суд обращаться невыгодно. А когда администратор знает, что он выступает от имени всех обладателей облигаций и может вернуть десятки или даже сотни миллионов гривен, тогда, разумеется, такими делами выгодно заниматься. И уже в этом случае эмитент будет судиться с профессиональным соперником — юридической или инвестиционной фирмой, так что инвесторы имеют гораздо больше шансов на возврат денег.