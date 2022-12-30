В Украине появится реестр обменников, - НБУ

Национальный банк Украины урегулировал практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба регулятора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Создание реестра обменников обусловлено новыми требованиями законодательства.

"(Закон Украины 2720-IX — Delo.ua ) определяет особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих обмен валют. Следовательно, возникла потребность в регистрации таких плательщиков налога на прибыль", — объяснила пресс-служба НБУ.

В реестре будет информация о структурных и обособленных подразделениях банков, небанковских финансовых учреждениях (обменниках), операторах почтовой связи, которым предоставлено право осуществлять обмен валют.

Обособленные подразделения банка и структурные подразделения оператора почтовой связи будут включаться в реестр, если они будут использовать наружную рекламу, таблички, вывески или другие средства для рекламирования деятельности по обмену валют как вне, так и в помещениях, в которых они расположены.

Банки, небанковские учреждения и операторы почтовой связи должны будут сообщать НБУ о начале работы, прекращении деятельности, изменениях в информации о каждом пункте обмена иностранной валюты. Далее регулятор будет вносить эти данные в реестр.

"Национальный банк Украины ежемесячно до 10 числа (включительно) будет размещать информацию из Реестра по состоянию на 01 число текущего месяца на страницах официального Интернет-представительства Национального банка", - уточнили в пресс-службе НБУ.

Напомним, с июля НБУ запретил обменникам информировать об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют в любой форме вне касс, мотивируя такое решение борьбой со спекуляциями на рынке.