В Україні з'явиться реєстр обмінників, — НБУ

Національний банк України врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти. Про це 30 грудня повідомила пресслужба регулятора.

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Створення реєстру обмінників зумовлено новими вимогами законодавства.

"(Закон України 2720-IX — Delo.ua) визначає особливості оподаткування податком на прибуток підприємств банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют. Отже, виникла потреба в реєстрації таких платників податку на прибуток", — пояснила пресслужба НБУ.

В реєстрі буде інформація про структурні та відокремлені підрозділи банків, небанківські фінансові установи (обмінники), операторів поштового зв’язку, яким надано право здійснювати обмін валют.

Відокремлені підрозділи банку та структурні підрозділи оператора поштового зв’язку включатимуться до реєстру, якщо вони будуть використовувати зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з обміну валют як поза межами, так і у приміщеннях, в яких вони розташовані.

Банки, небанківські установи та оператори поштового зв’язку повинні будуть повідомляти НБУ про початок роботи, припинення діяльності, зміни в інформації про кожен пункт обміну іноземної валюти. Далі регулятор буде вносити ці дані на до реєстру.

"Національний банк України щомісяця до 10 числа (включно) розміщуватиме інформацію з Реєстру станом на 01 число поточного місяця на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку", — уточнили в пресслужбі НБУ.

Нагадаємо, з липня НБУ заборонив обмінникам інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют в будь-якій формі поза межами кас, мотивуючи таке рішення боротьбою зі спекуляціями на ринку.