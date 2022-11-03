Рада зобов'язала обмінники валюти сплачувати фіксований аванс податку на прибуток

Верховна Рада прийняла закон, що зобов'язує валютні обмінники щомісячно сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7655 проголосувало 249 депутатів.

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При цьому жодного голосу за цей документ не дали фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина". Зазначимо, що автором проекту є голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно прийнятого закону, внесок має сплачуватися у розмірі трьох мінімальних зарплат на 1 січня звітного року за кожний обмінник у населеному пункті з чисельністю населення 50 тисяч осіб на 1 січня року, який передує поточному, та у розмірі однієї мінімальної зарплати на 1 січня звітного року за кожний обмінник в інших населених пунктах або за межами населених пунктів.

Однак у разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного року, перевищуватиме суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий рік, сума такого перевищення не буде переноситися у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових періодів.

При цьому сума сплачених авансових внесків не зможе бути зарахована в рахунок інших податків і зборів та не підлягатиме поверненню платнику податку як надміру та/або помилково сплачені податки.

У разі якщо платник податків вчасно не сплачуватиме узгоджену суму авансового внеску, він притягатиметься до відповідальності у вигляді штрафу згідно зі статтею 124 Податкового кодексу (зокрема, при затримці до місяця після строку сплати - у розмірі 5% погашеної суми боргу, а більше місяця - у 10%).

Інформацію про пункти обміну, внесені до реєстру на 1 число поточного місяця, Національний банк України повинен буде подавати до Державної податкової служби до 10 числа (включно) цього ж місяця.

Натомість до реєстру не вноситимуться підрозділи операторів поштового зв'язку, а також відокремлені підрозділи банків, які не використовують зовнішню рекламу, таблички чи вивіски про обмін валюти. Торгівля ж валютою в пунктах, які підлягають внесенню до реєстру, але не будуть у нього внесені, забороняється.

Однак протягом 2023 року зазначені платники податку на прибуток підприємств будуть зобов’язані сплачувати авансові внески лише частково: з 1 січня до 30 червня - лише третину від вищезазначених сум, а з 1 липня по 31 грудня - у розмірі двох третин.

Закон набере чинність з дня, наступного за днем його опублікування, але зміни по суті будуть введені у дію саме з 1 січня 2023 року.

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