Гетманцев ініціює посилення вимог щодо оподаткування обмінників

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроект №7576 про запровадження авансового податкового платежу для кожного обмінника. Таку ініціативу викликано підозрою, що обмінники приховують реальні доходи.

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Про це повідомив нардеп Данило Гетманцев.

"З майже 4000 обмінників у мирному 2021 році галузь сплатила аж 7 млн. гривень податків. Це при тому, що за розрахунками Нацбанку один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80 тисяч гривень щомісяця доходу", - написав Гетманцев.

Метою прийняття законопроекту є запровадження особливостей оподаткування небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (обмін валют), передбачивши сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємств у триразовому розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, за кожне структурне підрозділ, якому надано право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.

Нагадаємо, що НБУ заборонив обмін валюти чотирьом компаніям із 600 обмінниками.