Гетманцев инициирует ужесточение требований по налогообложению обменников

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №7576 о введении авансового налогового платежа для каждого обменника. Такая инициатива вызвана подозрением, что обменники скрывают реальные доходы.

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Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

"Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн гривен налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 тысяч гривен ежемесячно дохода", - написал Гетманцев.

Целью принятия законопроекта является введение особенностей налогообложения небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют), предусмотрев уплату авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, за каждое структурное подразделение, которому предоставлено право осуществлять операции по торговле валютными ценностями в наличной форме.

Напомним, что НБУ запретил обмен валюты четырем компаниям с 600 обменниками.