- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Гетманцев инициирует ужесточение требований по налогообложению обменников
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №7576 о введении авансового налогового платежа для каждого обменника. Такая инициатива вызвана подозрением, что обменники скрывают реальные доходы.
Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
"Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн гривен налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 тысяч гривен ежемесячно дохода", - написал Гетманцев.
Целью принятия законопроекта является введение особенностей налогообложения небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют), предусмотрев уплату авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, за каждое структурное подразделение, которому предоставлено право осуществлять операции по торговле валютными ценностями в наличной форме.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что НБУ запретил обмен валюты четырем компаниям с 600 обменниками.