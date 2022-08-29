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Финансы
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Гетманцев инициирует ужесточение требований по налогообложению обменников

Гетманцев инициирует ужесточение требований по налогообложению обменников
Фото: depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №7576 о введении авансового налогового платежа для каждого обменника. Такая инициатива вызвана подозрением, что обменники скрывают реальные доходы.

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Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев. 

"Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн гривен налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 тысяч гривен ежемесячно дохода", - написал Гетманцев. 

Целью принятия законопроекта является введение особенностей налогообложения небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют), предусмотрев уплату авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, за каждое структурное подразделение, которому предоставлено право осуществлять операции по торговле валютными ценностями в наличной форме. 

Напомним, что НБУ запретил обмен валюты четырем компаниям с 600 обменниками. 