НБУ добавил обменникам время на оборудование камерами видеонаблюдения до конца августа

Национальный банк Украины продлил срок установления систем технологического видеоконтроля в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, до 31 августа.

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Как сообщается в сообщении регулятора, такие изменения содержат постановление правления НБУ №186 от 23 августа 2022 года. Оно вступает в силу 25 августа. Отмечается, что решение о продлении срока принято "ввиду условий военного положения и обращений участников рынка".

Напомним, что постановлением от 29 июля НБУ обязал небанковские финучреждения и почтовых операторов, занимающихся обменом валюты, делать это с 3 августа с обязательным применением систем технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов.

В частности, Нацбанк обязал установить камеры видеонаблюдения за рабочими местами работника, осуществляющего обмен валюты, и соответствующего места со стороны клиента, а также мест входа и выхода людей из учреждения и хранить видеозаписи в течение 14 дней. Более того, эти камеры должны иметь аварийное питание, чтобы работать минимум 12 часов после отключения электроснабжения.

Кроме того, наиболее значительным решением, предусмотренным указанным постановлением, стал запрет для обменников вывешивать актуальные курсы валют в публичное пространство, что до этого было обычным атрибутом украинских городов. Теперь же это можно делать только в виде сообщений на кассе учреждения.

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