В Украине предлагают обложить обменники валют ежемесячным взносом

В Украине планируется ввести авансовую уплату налога на прибыль для небанковских обменников валют в размере трех минимальных зарплат (сейчас – 19,5 тыс. грн).

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Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Обмен валют всегда считался одним из наиболее прибыльных бизнесов, особенно в кризисные времена, связанные с объективным или искусственным колебанием курса гривны. Сейчас, во время войны в Украине, работает около 4 тыс. пунктов обмена", - отметил Гетманцев.

По его словам, налог на прибыль, уплаченный обменниками за 2021 год , составляет 7 млн грн или, другими словами, поступления в бюджет из одного пункта обмена составляли — около 1700 грн в год.

"А это значит, что значительная часть денег в обменниках прошла мимо армии, пенсионеров и переселенцев в кармане владельцев обменников", - подчеркнул нардеп.

Именно поэтому он зарегистрировал в парламенте инициированный НБУ законопроект о введении авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме.

"В случае поддержки законопроекта парламентом бюджет будет ежемесячно получать фиксированную сумму в размере 3 минимальных зарплат за каждый пункт обмена. Поступления составят около миллиарда гривен в год", - подытожил Гетманцев.

Отметим, что 29 июля НБУ запретил обменникам информировать об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют в любой форме вне касс, мотивируя такое решение борьбой со спекуляциями на рынке.

Напомним, Кабинет Министр Украины нарабатывает законопроект о дополнительном сборе на импорт. Документом будет введен 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных товаров и услуг.