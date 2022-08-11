В Україні пропонують обкласти обмінники валют щомісячним внеском

В Україні планують запровадити авансову сплату податку на прибуток для небанківських обмінників валют у розмірі трьох мінімальних зарплат (зараз – 19,5 тис. грн).

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Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів особливо у кризові часи, пов‘язані з об’єктивним або штучним коливанням курсу гривні. Зараз, під час війни в Україні, працює близько 4 тис. пунктів обміну", - зазначив Гетманцев.

За його словами, податку на прибуток сплачено обмінниками за 2021 рік 7 млн грн або, іншими словами, надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.

"А це означає, що значна частина грошей в обмінниках пройшла повз армію, пенсіонерів та переселенців у кишені власників обмінників", - підкреслив нардеп.

Саме тому він зареєстрував у парламенті ініційований НБУ законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі.

"У разі підтримки законопроєкту парламентом бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму в розмірі 3 мінімальних зарплат за кожний пункт обміну. Надходження складуть близько мільярда гривень по року", - підсумував Гетманцев.

Зазначимо, що 29 липня НБУ заборонив обмінникам інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют в будь-якій формі поза межами кас, мотивуючи таке рішення боротьбою зі спекуляціями на ринку.

Нагадаємо, Кабінет міністр України напрацьовує законопроект про додатковий збір на імпорт. Документом запровадять 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних товарів та послуг.