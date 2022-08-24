НБУ додав обмінникам часу на обладнання камерами відеоспостереження до кінця серпня

Національний банк України продовжив строк для встановлення систем технологічного відеоконтролю у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, до 31 серпня.

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Як ідеться у повідомленні регулятора, такі зміни містить постанова правління НБУ №186 від 23 серпня 2022 року. Вона набирає чинності з 25 серпня. Зазначається, що рішення про продовження терміну прийнято "зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку".

Нагадаємо, що постановою від 29 липня НБУ зобов'язав небанківські фінустанови та поштові оператори, що займаються обміном валюти, робити це з 3 серпня з обов'язковим застосуванням систем технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів.

Зокрема, Нацбанк зобов'язав встановити камери відеонагляду за робочими місцями працівника, який здійснює обмін валюти, та відповідного місця з боку клієнта, а також місць входу та виходу людей з установи і зберігати відеозаписи протягом 14 днів. Більш того, ці камери повинні мати аварійне живлення, аби працювати мінімум 12 годин після відключення електропостачання.

Окрім цього, найбільш значним рішенням, передбаченим вказаною постановою, стала заборона для обмінників вивішувати актуальні курси валют у публічний простір, що до цього було звичним атрибутом українських міст. Тепер же це можна робити лише у вигляді повідомлень на касі установи.

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