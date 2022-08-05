НБУ запретил обмен валюты четырем компаниям с 600 обменниками

Национальный банк Украины аннулировал лицензии на обмен валюты четырем финансовым компаниям - ООО "ФК "Константа М" (ЕГРПОУ 42398871), ООО "ДСД Финанс" (ЕГРПОУ 39656355), ООО "24 Онлайн" (ЕГРПОУ 3994543) и ООО “Финансовая гарантия” (ЕГРПОУ 39730627) - за нарушение ими требований валютного законодательства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как отмечается в сообщении регулятора, решение принято на заседании комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 августа. Эти четыре компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Кроме того, две компании - ООО "ФК "Финофис" (ЕГРПОУ 43473797) и ООО "24 Онлайн" (ЕГРПОУ 39945438) были оштрафованы на 151 тысячу гривен каждая за выявленные нарушений закона о предотвращении отмывания доходов и закона о валюте и валютных операциях. К этим двум финкомпаниям применены также письменные предостережения.

В Нацбанке обращают внимание, что после ужесточения требований к обмену валют небанковскими финучреждениями и операторами почтовой связи 29 июля он приступил к внеплановым выездным проверкам структурных подразделений таких учреждений по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществления обмена валют.

По состоянию на 4 августа НБУ провел уже 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финучреждений. По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проверке, препятствования в проведении проверок, осуществления валютно-обменных операций без документального оформления и другие нарушения.

В то же время по результатам безвыездного надзора за небанковскими финучреждениями выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в осуществлении обмена валют вопреки установленным НБУ 24 февраля ограничениям для валютного рынка.

Напомним, что 29 июля НБУ запретил обменникам информировать об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют в любой форме вне касс, мотивируя такое решение борьбой со спекуляциями на рынке.