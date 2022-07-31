НБУ работает над уменьшением разницы между официальным и наличным курсами валют

Невозможность мгновенно поставить в обменные кассы больший объем наличной валюты – одна из причин резкого повышения курса доллара в обменниках. НБУ и банки совместно работают над приближением курса наличного рынка к официальному.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 31 июля в Facebook сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин, комментируя критику экспертов о решении запретить обменникам выставлять курсы на табло.

"Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на межбанковском рынке есть профицит валюты, позволяющий НБУ пополнять ЗВР ", - отметил Данилишин.

По его словам, по этой причине вопрос приближения официального курса валют к наличному является техническим. Основная проблема скрывается в логистических процессах, то есть она связана с ввозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков.

Данилишин обратил внимание, что валюта будет поступать в Украину в больших объемах, ведь в ЕС и США готовится законодательство, которое позволит использовать российские замороженные активы для помощи Украине. Также в случае необходимости партнеры смогут оказать финансовую помощь.

И самое главное – украинские порты фактически разблокировали. Так что в Украину снова поступит валюта от продажи зерна на внешние рынки.

Напомним, 29 июля НБУ запретил небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, имеющим лицензию на торговлю валютой, информировать об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют в любой форме вне касс соответствующего учреждения.

В то же время, указанные изменения не касаются банков, поскольку на сегодняшний день регулятор практически не фиксирует в отношении них злоупотреблений в сфере наличного обмена валют.