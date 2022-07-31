НБУ працює над зменшенням різниці між офіційним та готівковим курсами валют

Неможливість миттєво поставити в обмінні каси більший об'єм готівкової валюти — одна з причин різкого підняття курсу долара в обмінниках. НБУ та банки сумісно працюють над наближенням курсу готівкового ринку до офіційного.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 31 липня в Facebook повідомив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин, коментуючи критику експертів щодо рішення заборонити обмінникам виставляти курси на табло.

"Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати ЗВР", — зазначив Данилишин.

За його словами, з цієї причини питання наближення офіційного курсу валют до готівкового є технічним. Основна проблема ховається в логістичних процесах, тобто вона пов'язана з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків.

Данилишин звернув увагу, що валюта буде поступати в Україну в більших об'ємах, адже в ЄС та США готується законодавство, яке дозволить використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні. Також в разі потреби партнери зможуть надати фінансову допомогу.

І найголовніше — українські порти фактично розблокували. Отже в Україну знову поступить валюта від продажу зерна на зовнішні ринки.

Нагадаємо, 29 липня НБУ заборонив небанківським фінустановам та операторам поштового зв'язку, які мають ліцензію на торгівлю валютою, інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют у будь-якій формі поза касами відповідної установи.

Водночас зазначені зміни не стосуються банків, оскільки на сьогоднішній день регулятор практично не фіксує щодо них зловживань у сфері готівкового обміну валют.