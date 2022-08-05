НБУ заборонив обмін валюти чотирьом компаніям із 600 обмінниками

Національний банк України анулював ліцензії на обмін валюти чотирьом фінансовим компаніям - ТОВ "ФК "Константа М" (ЄДРПОУ 42398871), ТОВ "ДСД Фінанс" (ЄДРПОУ 39656355), ТОВ "24 Онлайн" (ЄДРПОУ 39945438) та ТОВ "Фінансова гарантія" (ЄДРПОУ 39730627) - через порушення ними вимог валютного законодавства.

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Як зазначається у повідомленні регулятора, рішення ухвалено на засіданні комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 серпня. Зазначається, що ці чотири компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.

Крім того, дві компанії – ТОВ "ФК "Фінофіс" (ЄДРПОУ 43473797) та ТОВ "24 Онлайн" (ЄДРПОУ 39945438) було оштрафовано на 151 тисячу гривень кожна за виявлені порушення закону про запобігання відмиванню доходів та закону про валюту і валютні операції. Також до цих двох фінкомпаній застосовані письмові застереження.

В Нацбанку звертають увагу, що після посилення вимог до обміну валют небанківськими фінустановами та операторами поштового зв’язку 29 липня розпочав позапланові виїзні перевірки структурних підрозділів таких установ з питань дотримання ними порядку організації та здійснення обміну валют.

Станом на 4 серпня НБУ здійснив вже 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ. За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до перевірки, перешкоджання у проведенні перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення та інші порушення.

Водночас за результатами безвиїзного нагляду за небанківськими фінустановами виявлено низку грубих порушень, що полягали у здійсненні обміну валют всупереч встановленим НБУ 24 лютого обмеженням для валютного ринку.

Нагадаємо, що 29 липня НБУ заборонив обмінникам інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют в будь-якій формі поза межами кас, мотивуючи таке рішення боротьбою зі спекуляціями на ринку.