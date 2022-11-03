Рада обязала обменники валюты платить фиксированный аванс налога на прибыль

Верховная Рада приняла закон, обязывающий валютные обменники ежемесячно уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7655 проголосовало 249 депутатов.

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При этом ни одного голоса за этот документ не дали фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Отметим, что автором проекта является председатель комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Согласно принятому закону, взнос должен уплачиваться в размере трех минимальных зарплат на 1 января отчетного года за каждый обменник в населенном пункте с численностью населения 50 тысяч человек на 1 января года, предшествующего текущему, и в размере одной минимальной зарплаты на 1 января отчетного года за каждый обменник в других населенных пунктах или за пределами населенных пунктов.

Однако если сумма авансового взноса, предварительно уплаченного в течение отчетного года, будет превышать сумму начисленного налогового обязательства за такой налоговый год, сумма такого превышения не будет переноситься в уменьшение налоговых обязательств последующих налоговых периодов.

При этом сумма уплаченных авансовых взносов не сможет быть зачтена в счет других налогов и сборов и не подлежит возврату налогоплательщику как излишек и/или ошибочно уплаченные налоги.

В случае если налогоплательщик своевременно не будет платить согласованную сумму авансового взноса, он будет привлекаться к ответственности в виде штрафа согласно статье 124 Налогового кодекса (в частности, при задержке до месяца после срока уплаты - в размере 5% погашенной суммы долга, а при задержке более месяца - в 10%).

Информацию о пунктах обмена, внесенных в реестр на 1 число текущего месяца, Национальный банк Украины должен будет подавать в Государственную налоговую службу до 10 числа (включительно) этого же месяца.

В то же время в реестр не будут вноситься подразделения операторов почтовой связи, а также обособленные подразделения банков, не использующих наружную рекламу, таблички или вывески об обмене валюты. Торговля же валютой в пунктах, подлежащих внесению в реестр, но не внесенных в него, запрещается.

Однако в течение 2023 года указанные плательщики налога на прибыль предприятий будут обязаны уплачивать авансовые взносы лишь частично: с 1 января по 30 июня - лишь треть от вышеуказанных сумм, а с 1 июля по 31 декабря - в размере двух третей.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но по сути изменения будут введены в действие именно с 1 января 2023 года.

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